Universidad O&M jugará semifinal de Caribbean Cup ante Cibao FC

El onceno de la Universidad O&M recibirá el próximo jueves, 23 de octubre, al seleccionado de Cibao FC para jugar el primero de dos partidos por la clasificación a la final de la Caribbean Cup de la Confederación, Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF).

El encuentro de ida está programado para celebrarse a las 8:00 de la noche, en el estadio Félix Sanchez de esta capital, mientras que el partido de vuelta se jugará en el estadio de Cibao FC de la ciudad de Santiago, el jueves 30 de octubre

Se espera sea un duelo de titanes entre estos dos colosos del fútbol dominicano que luchan por su avance a la final del evento, auspiciado por la Concacaf para definir el club campeón de la región.

Ambos conjuntos vienen de ganar en sus respectivos grupos y ahora disputan un puesto para la final.

La Universidad O&M avanzó a esta semifinal tras superar al Central FC, de Trinidad y Tobago y al onceno Robinhoom, de Surinam.

Los omeyanos están muy motivados para esta serie que esperan ganar y conseguir uno de los dos puestos de la final.

Cuentan con sus principales artilleros Isaac Báez, un destacado centrocampista de 23 años y Anyelo Gómez, atacante de 22 años.

La otra semifinal de la Caribbean Cup de la CONCACAF la jugarán el Defence Force, de Trinidad y Tobago y el Mount Pleasant, de Jamaica. Estos dos clubes jugarán el miércoles 22 y el 29 respectivamente.