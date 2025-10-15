Salcedo, Cibao y Delfines dominan anotaciones de la LDF

El bisoño Salcedo ha sido gran sorpresa irrefutable, encabezando el índice goleador, en cuyo capítulo se suman los Delfines y Cibao, lo que demuestra gran consistencia entre cada una de sus líneas, a contraposición de Pantoja, que lidera LDF a pura defensa.

Salcedo, aunque disminuyó su ofensiva, sigue como gran bastión de ataque, con media por partido muy por encima de los estándares a cualquier ámbito.

Los nordestanos promedian más de dos goles por partido (2.11), con diecinueve anotados y más nueve en diferencial; desempeño impensable en primera mitad de la ronda regular, sin haber jugado liga profesional como equipo (Copa LDF este año).

En tanto, la tropa cetácea (quinto en tabla de posiciones) dio golpe de bolsón en el cierre de la primera mitad de ronda regular (goleó 7-1 a San Cristóbal), y a eso debe su diferencial más seis (tiene diecisiete dianas).

En tanto, el tetracampeón Cibao, que inició el torneo con derrota y sin goles, confirma su gigantismo con reciedumbre en el protagónico ataque y en defensa (quince tantos).

Los que visten de naranja cultivan una media goleadora notable (1.7 por juego), apilando un más seis entre los tantos anotados y permitido en la justa (nueve). Salcedo y Cibao igualan en puntos (18), pero los separa el índice ofensivo.

Irónicamente, a aquellos bombarderos los escolta el líder Pantoja (19 puntos), que anota poco pero con muralla china en sus líneas. La enseña auri-metilena ostenta un más cinco (doce dianas, con siete misiles en su cuartel).

Su lánguido 1.33 goles por cotejo muestra que se puede tener éxito sin una copiosa ofensiva, bajo el llamado juego: “Todos para uno, uno para todos”.