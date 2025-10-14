Sudáfrica se clasifica al Mundial de Fútbol con una victoria 3-0 sobre Ruanda

Sudáfrica se sumó al contingente de África en la Copa Mundial del año próximo tras vencer el martes 3-0 a Ruanda, asegurándose el primer puesto de su grupo de las eliminatorias a pesar de haber sido penalizada con una deducción de tres puntos por alineación indebida al inicio del proceso.

Será la primera aparición de Sudáfrica en un Mundial masculino desde que se clasificó automáticamente como anfitrión en 2010.

La victoria de Sudáfrica dejó a Nigeria en el segundo lugar del Grupo C y tendrá que clasificarse mediante un playoff. Con una tripleta del delantero Victor Osimhen, Nigeria venció de local 4-0 a Benín.

Benín llegó a la última fecha como líder del grupo.