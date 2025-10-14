Sinner y Fritz defienden el Six Kings Slam junto a su premio multimillonario

Hay algunos aficionados al tenis que se preguntan por qué los mejores jugadores, que se quejan de lo apretado que está el calendario del deporte, añadirían a su agenda una exhibición de temporada como el Six Kings Slam, que comienza el miércoles en Arabia Saudí.

Taylor Fritz puede pensar en millones de razones. Bueno, seis millones, para ser precisos.

“Me encantaría que me mostraran un torneo donde puedas jugar tres partidos —bueno, para los dos primeros cabezas de serie, dos partidos— y potencialmente ganar seis millones de dólares”, dijo Fritz, con los brazos cruzados durante una entrevista en video desde Riad el martes. “Me encantaría escuchar eso de ellos”.

Pues bien.

Fritz es uno de los seis hombres programados para participar en la segunda edición del Six Kings Slam. Eso incluye a Jannik Sinner, quien regresa después de que se llevó el premio principal hace un año en Arabia Saudí, más de lo que cualquier torneo oficial ofrece al campeón.

El Abierto de Estados Unidos pagó cinco millones de dólares a los ganadores de los torneos individuales femeninos y masculinos, un récord de Grand Slam.

Este evento es parte de los recientes pasos del reinado en el tenis. Las Finales de la WTA se disputarán en Riad, las Finales ATP Next Gen en Jedda, además del patrocinio del Fondo de Inversión Pública de las clasificaciones de los tours. Los miembros del Salón de la Fama Chris Evert y Martina Navratilova han estado entre los críticos de los vínculos del deporte con Arabia Saudí debido a preocupaciones sobre los derechos LGBTQ+ y de las mujeres allí.

Para el Six Kings Slam, a cada jugador se le garantiza una tarifa de aparición de, supuestamente, 1,5 millones de dólares; el último en pie recibe un bono que lleva su total a 6 millones por los partidos que se muestran en vivo en Netflix.

“El dinero no es algo que intentemos ocultar. Sabemos cuánto está en juego aquí, y sería una mentira si te dijera que no es una motivación”, dijo Sinner, quien ganó el Abierto de Australia y Wimbledon este año y fue subcampeón ante su rival Carlos Alcaraz en el Abierto de Francia y el Abierto de Estados Unidos. “Cada jugador aquí intentará ganar tantos partidos como sea posible. Es como cualquier otra exhibición, excepto que aquí hay un poco más de motivación”.

Sinner no pudo terminar su partido más reciente hace semana y media en el Masters de Shanghai debido a calambres severos en las piernas. Pero dijo el martes que está bien.

“Me recuperé. Nos tomamos unos días libres para descansar y ahora estamos listos para el resto de la temporada”, dijo Sinner, quien señaló que no ha decidido si intentará ayudar a Italia a ganar un tercer título consecutivo de la Copa Davis el próximo mes. “Mentalmente estoy en buena forma... y daré el 100%".

Enfrentará a Stefano Tsitsipas el primer día, cuando Fritz se enfrentará a Alexander Zverev. El ganador del partido Fritz-Zverev enfrentará a Alcaraz el jueves, y el ganador del partido Sinner-Tsitsipas enfrentará a Novak Djokovic. Después de tomarse el viernes libre, los ganadores de las semifinales jugarán entre sí el sábado para cerrar el evento.

Djokovic posee un récord masculino de 24 trofeos de Grand Slam, Alcaraz tiene seis y Sinner tiene cuatro; cada uno también ha sido clasificado como No. 1.

Fritz fue subcampeón de Sinner en el Abierto de Estados Unidos 2024. Zverev es tres veces finalista de un major, incluidas las derrotas ante Sinner en el Abierto de Australia de este año y Alcaraz en el Abierto de Francia del año pasado. Tsitsipas fue dos veces subcampeón de Djokovic en los Slams.