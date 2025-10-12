Selección Dominicana continúa sus entrenamientos en Malasia

La Selección Dominicana de Fútbol continúa trabajando en Kuala Lumpur, Malasia, en el marco de la presente Ventana FIFA como parte del acuerdo establecido entre la Federación Dominicana de Fútbol y los organizadores del partido celebrado el pasado viernes ante Uruguay.

El seleccionado patrio continuará desarrollando su planificación hasta este lunes 13 de octubre.

El pacto entre la FDF y los organizadores de la gira asiática establecía que, si no se podía efectuar un segundo partido amistoso internacional la Sedofútbol continuaría su concentración y trabajos en Malasia para sacar el mayor provecho posible a la Fecha FIFA con todos sus convocados.

Júnior Firpo debió salir de la concentración debido a una situación familiar, mientras que Joao Urbáez, Noah Dollenmayer y Noam Bauman se reportaron a sus clubes tal como estaba establecido en caso de que no se concretara el segundo partido de la selección.

Tras el duelo efectuado frente al combinado celeste, la escuadra quisqueyana proseguirá su concentración en territorio asiático para continuar consolidando el proyecto del seleccionador Marcelo Neveleff que busca llegar a su primera Copa Mundial de la FIFA (mayores) en 2030.

Otro de los objetivos que se busca es sumar horas de trabajo juntos entre los futbolistas más experimentados y los jóvenes que se perfilan para formar parte de las venideras competiciones del ciclo olímpico -Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026- y las de mayores como la Liga de Naciones de Concacaf.

También servirá como preparación para la Ventana FIFA de noviembre próximo en la que se disputarán dos partidos correspondientes al Concacaf Friendly Series 2025-2026: El 12 de noviembre República Dominicana recibirá a San Vicente y las Granadinas, y el seis días más tarde hará lo propio ante Martinica. Ambos compromisos en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros.

El equipo regresó al campo de juego para entrenarse este domingo en horario matutino tras el descanso sabatino luego del duelo frente a los uruguayos.

Esta es la quinta sesión de trabajos en campo de la presente gira asiática -cuatro entrenamientos y un partido- de las seis que están planificadas por el cuerpo técnico, además de las sesiones de gimnasio, análisis de videos y charlas técnicas.