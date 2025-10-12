Lionel Messi anota 2 goles y el Inter Miami, 4-0 sobre Atlanta United

Un día después de presenciar desde un palco la victoria conseguida por sus compañeros de la selección argentina, Lionel Messi estuvo en la cancha, también en el sur de la Florida pero con su club.

Y su desempeño fue clave para un triunfo valioso y contundente.

Messi anotó un gol en cada mitad y aportó una asistencia para ayudar a que el Inter Miami asegurara la ventaja de local en la primera ronda de los playoffs, al arrollar el sábado 4-0 al Atlanta United.

El viernes, Argentina superó 1-0 a Venezuela en Miami. Messi se desvinculó de la concentración del seleccionador Lionel Scaloni horas antes del encuentro, aunque se espera que esté presente al martes en otro choque amistoso de la Albiceleste ante Puerto Rico.

Y en medio de la Fecha FIFA, el astro se dio maña y tiempo para ayudar a su club.

“Antes del partido, hablé con Scaloni y me dijo que no lo iba a utilizar, lo iba a desafectar, hablé con Leo para que pudiera jugar hoy. No hay mucho más... Vimos la oportunidad de que al no jugar ayer contra Venezuela, podíamos utilizarlo”, explicó el técnico argentino del Inter Miami, Javier Mascherano.

Messi sacudió la red a los 39 minutos cuando recibió un pase de su compatriota argentino Baltasar Rodríguez. Inter Miami se fue al descanso con la ventaja mínima.