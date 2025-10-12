Delta Dawn gana Cap Cana Classic Tournament; Cristiano Mota mejor overall

La embarcación Delta Dawn logró el máximo reconocimiento durante la entrega de premios del Cap Cana Classic Tournament 2025, luego de liberar nueve agujas azules durante los dos días de pesca. La justa fue celebrada en la Ciudad Destino bajo dirección del boricua Salvador Egea.

Los pescadores José Luis Suárez, José A. Suárez, Luis Durán y JJ Pérez, acumularon 2,700 puntos a bordo de la lancha ganadora y recibieron trofeos la noche del sábado durante el acto de clausura. La segunda jornada del torneo contabilizó 47 liberaciones para un total general de 93 agujas retornadas a la mar.

El segundo lugar overall para lanchas Sonar lo ocupó Priceless, con 1,800 puntos. Se destacaron los pescadores Mathew Rodríguez, Miguel Sosa, Marcelo Pares y Raymon Romero. Luego siguió Ambar, con cinco piezas liberadas para 1,500 puntos. En esta embarcación liberaron Miguel Barletta, Aris Doorly y Andrez Gómez.

Las demás posiciones en la categoría de lanchas Sonar fueron ocupadas por Marlin Darlin, Lit Up, Lasik y Reel Synergy, todas con 1,500 puntos. Luego siguieron Mobster, MJ´s, con 1,200, mientras que Liability y Deal Maker, culminaron con mil puntos cada una.

En la categoría Non-Sonar, La Polla logró la cima sobre las demás lanchas gracias a la excelente jornada de Cristiano Mota, quien se llevó el Trofeo Perpetuo que se conserva en la Marina para grabar su nombre. Junto a Mota también se destacó Dionisio Infante. Entre ambos acumularon 2,100 puntos para la lancha.

La Tease Me alcanzó la segunda posición con 600 puntos, luego que Lilly Thompson y la Chichi Ramírez liberaran una pieza percápita. El tercer lugar lo ocupó Penny Maker, también con dos azules liberadas en las varas de Pablo Barnes y Edwardo Baron.

En el aspecto individual fue premiado Cristiano Mota (lancha La Polla), como el mejor pescador del torneo. Mota logró liberar cinco agujas azules para 1,500 puntos en la categoría Non-Sonar, finalizando como el mejor pescador overall del clásico.

Las damas Sharen Ithier y Lilly Thompson alcanzaron las posiciones cimeras en Sonar y Non-Sonar, respectivamente. Ithier navegó en la lancha Lasik, liberando cinco piezas para 1,500 puntos. Por su lado, Thompson, quien navegó en Tease Me, logró dos liberaciones para 600 puntos.

El acto de premiación fue celebrado la noche del sábado y los ganadores recibieron, además de hermosos trofeos, premios en efectivo. Durante los días de pesca los familiares pudieron disfrutar de actividades y fue celebrado, además, el torneo de golf denominado Best Ball-Captain Tee Off.