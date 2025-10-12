mundial sub20
Argentina frustra los sueños de México y chocará con Colombia en semis de Mundial Sub20
Con un gol al comienzo de cada tiempo, Argentina quebró los sueños de México en el Mundial Sub20, al vencerlo el sábado por 2-0 para avanzar a las semifinales, donde enfrentará a Colombia, que remontó en la tarde un marcador adverso para superar 3-2 a España.
Maher Carrizo abrió el marcador a los 8 minutos al rematar un rebote del arquero mexicano Emmanuel Ochoa, quien no pudo contener un potente zurdazo del delantero Alejo Sarco.
El ingresado Mateo Silvetti amplió la cuenta a los 56, después de una incursión del defensor Juan Villalba, quien filtró un pase en profundidad al delantero de Inter Miami, que ganó en velocidad y sacó un remate incontenible para Ochoa.
En un partido friccionado ante más de 25.000 personas en el Estadio Nacional de la capital chilena, la Albiceleste achicó espacios y nunca descuidó las marcas sobre Gilberto Mora y los otros mediocampistas mexicanos, que no gravitaron en el juego como sí lo habían hecho en el resto del certamen.
“Sabíamos que iba a ser un partido así, muy trabado, muy duro, muy hablando antes del partido también, pero este equipo se preparó muy bien y lo pudimos sacar adelante”, comentó Gianluca Prestianni, volante argentino del Benfica.