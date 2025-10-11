Kylian Mbappé se perderá partido de la eliminatoria contra Islandia por una lesión en el tobillo

El capitán de Francia, Kylian Mbappé, se perderá el partido de la eliminatoria a la Copa del Mundo el lunes contra Islandia debido a una lesión en el tobillo derecho, informó el sábado la federación francesa de fútbol.

La estrella del Real Madrid anotó en la victoria de Francia por 3-0 sobre Azerbaiyán el viernes, pero salió cojeando del campo a los 83 minutos. Justo antes del parón internacional, se había lesionado el mismo tobillo mientras jugaba contra el Villarreal.

Francia confirmó que su delantero estrella no haría el viaje a Reikiavik y que regresaría a Madrid.

Después del partido del viernes, el entrenador de Francia, Didier Deschamps, había dicho que la lesión no era grave y que Mbappé solo sintió un dolor agudo tras recibir un golpe en el mismo tobillo.

Francia, subcampeona en la Copa del Mundo de 2022, ha tenido un comienzo perfecto en el proceso de clasificación para la edición de 2026, ganando sus tres partidos en el Grupo D.

pavard convocado

El defensor de Francia, Ibrahima Konaté, fue liberado el sábado por la selección y reemplazado por Benjamin Pavard del Marsella.

Konaté había estado lidiando con una lesión menor en el muslo que sufrió en el duelo del Liverpool contra el Chelsea el fin de semana pasado. No jugó contra Azerbaiyán.

Pavard se unió al Marsella procedente del Inter de Milán en la temporada baja.