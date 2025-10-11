Cibao FC vence a Pantoja y domina Liga de Expansión Sub 23 de la LDF

Cibao FC se impuso 2-0 al Club Atlético Pantoja para liderar el Grupo A de la Liga de Expansión Sub-23, que organiza la Federación Dominicana de Fútbol (LDF), en partido celebrado este sábado, en el estadio de Pista y Campo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Cibao FC contó con goles de la dupla maeñas de Yunior Peralta y Cesarín Ortiz, quien fue el líder goleador de la versión pasada.

Los locales se pusieron temprano al frente, cuando al minuto 20, Cesarín Ortiz sacó su casta de goleador y vulneró la portería de Pantoja para el 1-0.

Después de cumplido los 90 minutos, el árbitro agregó 4 minutos más, pero cuando se jugaba el 90 más 2, apareció el segundo y que aseguraba la victoria por parte de Yunior Peralta.

Por el onceno naranja reapareció el cancerbero Edwin “Gato” Frías, quien viene de una operación en una mano y cerró la entrada de la portería para dejar en cero a los visitantes.

Cibao FC conservó el invicto y lo amplió a 5-0, para totalizar 15 puntos, en la primera posición de la Liga de Expansión, donde fueron campeones en la edición del 2024.

El Club Atlético Pantoja, con un partido más que los cibaeños, tiene 3 ganados, un empate y 2 derrotas, para sumar 10 puntos.

El Director Técnico del Cibao FC, Yohani Velásquez convocó a tres guardametas para el encuentro, entre los citados Edwin “Gato” Frías, Elián Beras y el jovencito Roger Núñez.

Los otros convocados fueron, Daniel Fernández, Darlin Ozuna, Carlos Del Villar, Mario Del Villar, Josué Núñez, Jean Taveras, Gabriel Gómez, Nicolás Cruz, Miguel Muñoz, Jordi Disla, Abraham Mejía, Yoyfer Chal, Yunior Peralta, John Chacón, Cesarín Ortiz, Francisco Polanco y David Cabrera.