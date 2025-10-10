Selección de fútbol RD se plantó de buena forma ante Uruguay

República Dominicana tuvo una buena presentación ante Uruguay en partido amistoso celebrado este viernes en el Bukit Jalil National Stadium de Kuala Lumpur, Malasia, en el marco de la fecha FIFA de septiembre. A pesar de ello, el seleccionado quisqueyano cayó por la mínima diferencia.

La Selección Dominicana plantó cara ante la bicampeona del mundo y estuvo cerca de obtener un resultado positivo con la presencia de 7,777 aficionados.

Dominicana avisó desde el primer minuto con servicio de Júnior Firpo desde la izquierda para Dorny Romero, quien se levantó de buena manera, pero el guardameta rival anticipó el pase aéreo.

Los uruguayos tuvieron una oportunidad de peligro a los 11’ minutos cuando desde la banda izquierda salió un pase a ras de vegetación que Luciano Rodríguez remató de primera desviado.

Cuando se cumplía la media hora de partido, Romero cortó un pase en territorio propio y por el pasillo central, que originó una contra importante junto a Edarlyn Reyes por el costado izquierdo, pero el pase final para Dorny se quedó un poco atrás, lo que evitò el mano a mano con Cristopher Fiermarìn.

La Sedofútbol redondeaba una primera parte sin complicaciones, sin embargo, al 40’ la celeste tuvo un par de oportunidades que fueron resueltas por el golero quisqueyano Xavier Valdéz. Oscar Ureña respondería con buena jugada en ataque en la que que terminó disparando desde el balcón del área, pero de manera frontal al portero rival.

Con la paridad sin goles se irían al descanso y RD con la sensación de que podía haber conseguido algo más en esa primera mitad.

En el arranque del complemento -minuto 49’- Heinz Morschel robó una pelota sobre el carril derecho de la primera zona uruguaya, descargó para Ureña quien pasó filtrado al área, pero la zaga despegó al tiro de esquina. Dos minutos más tarde el propio Morschel disparó a puerta a partir de un tiro libre, pero la esférica pasó por encima del travesaño.

Al minuto 61’ Ignacio Laquintana entró al área quisqueyana por el sector derecho y adelantó a su selección con remate cruzado y a media altura.

Ronaldo Vásquez quien había ingresado en la segunda parte mostró su calidad para eludir al lateral izquierdo charrúa e internarse en el área de penal rival y sacar un disparo cruzado y rasante que fue ligeramente desviado por un defensor ahogando el grito de gol quisqueyano a los 69’.

Sobre la fracción 73’ Juan Familia llegó por la izquierda y entregó un pase a ras de piso que Erick Japa pudo rematar, pero se fue desviado.

A pesar de la buena presentación República Dominicana no pudo encontrar el gol que le permitiera igualar la pizarra y evitar la derrota frente a la escuadra sudamericana.

Los próximos partidos de la Selección Dominicana serán el próximo mes de noviembre en Santiago de los Caballeros.