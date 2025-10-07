República Dominicana entrenó por primera vez en Asia previo al duelo frente a Uruguay

La Selección Dominicana de Fútbol se instaló en Kuala Lumpur, capital de Malasia, donde enfrentará a su similar de Uruguay el próximo viernes 10 de octubre en el National Stadium Bukit Jalil a partir de las 8:45 de la mañana (hora dominicana). El partido de carácter amistoso representa el primer enfrentamiento entre ambas selecciones.

La escuadra que dirige Marcelo Neveleff entrenó por primera vez en suelo asiático este martes por la tarde, en una sesión de trabajo que sirvió para que los futbolistas soltaran la fatiga generada por el extenso viaje y al tiempo ir preparando el duelo del viernes.

“Los jugadores llegaron un poquito cansados, pero con mucha ilusión y ganas, la práctica estuvo muy buena, intensa y se vio que los chicos tienen ganas de que llegue la hora del partido”, expresó Neveleff.

Sobre las expectativas de cara a esta nueva Ventana FIFA, el director técnico nacional comentó que “queremos competir, saber que estamos a la altura y como siempre destaco la importancia de seguir midiéndonos con equipos mundialistas que nunca había pasado y menos tan seguido. Creo que estamos en un muy buen lugar (nivel) y por eso estas selecciones nos invitan a hacer estos partidos”.

Añadió Neveleff que “aprovechamos para que los chicos nuevos estén viendo, que entrenen con sus compañeros con más experiencia, jugadores como Firpo, Pablo, Morschell, Jean Carlos, Lloyd son ejemplos que estos chicos tienen que seguir y como son la próxima generación de nuestra selección es buen que estén acá oliendo lo que es estar en una selección”.

El combinado patrio proseguirá su puesta a tono para el cotejo ante los charrúas este miércoles por la tarde, mientras que el jueves estará haciendo el reconocimiento del terreno de juego del National Stadium Bukit Jalil para quedar listo de cara al desafío.

Para este compromiso de la selección de mayores fueron convocados 26 jugadores, entre los que destacan Heinz Morschell, Noah Dollenmayer, Jimmy Kaparoos y Edison Azcona, quienes fueron figuras con la selección en la Copa Oro, pero se perdieron el duelo ante Jordania en la Fecha FIFA de septiembre por compromisos con sus respectivos clubes.

También regresa a una convocatoria el guardameta Noam Bauman, quien participó en los duelos amistosos ante Aruba y Perú en marzo del año pasado.

El delantero Luis Meneses, quien milita en el Club Atlético Rentistas de la Segunda División de Uruguay tomó el lugar de Edison Azcona en la convocatoria debido a una fatiga muscular. Es la primera vez que Meneses viste la camiseta quisqueyana.

La convocatoria está compuesta por los Porteros: Xavi Valdez (Nashville SC – USA), ⁠Noam Baumann (SC Sagamihara – Japón) y ⁠Miguel Lloyd (Cibao FC – RD).

Defensores: Joao Urbaez (FC Flamurtari Vlorë – Albania),⁠ Marlon Mena (Parma Calcio 1913 – Italia), ⁠Jimmy Kaparos (Patro Eidsen – Bélgica), ⁠Edgar Pujol (Racing Club de Ferrol – España), ⁠Noah Dollenmayer (San Antonio FC – USA), ⁠Miguel Beltré (CD Azuqueca – España), ⁠José Carlos Abreu (Delfines del Este – RD), ⁠Júnior Firpo (Real Betis – España) y ⁠Juan Familia Castillo (RKC Waalwuk – Holanda).

Mediocampistas: Heinz Morschel (FC Vizela – Portugal), ⁠Fabian Messina (Arenas Club de Getxo – España), Omar De La Cruz (Cibao FC – RD), ⁠Pablo Rosario (FC Oporto – Portugal), Jean Carlos López (Cibao FC – RD), Lucas Breton (Málaga CF – España) y Ronaldo Vásquez (Sumqayit PFK – Azerbaiyán).

⁠Delanteros: Juan Carlos Pineda (PFC Beroe – Bulgaria), Luís Meneses (Club Atlético Rentistas – Uruguay), ⁠Javier Roces (Cibao FC – RD), ⁠Edarlyn Reyes (Arsenal Tula – Rusia), ⁠Oscar Ureña (FC Barcelona Atlétic), ⁠Erik Japa (Umecit FC – Panamá) y ⁠Dorny Romero (Club Bolíbar – Bolivia).

El partido será transmitido por CDN Deportes en vivo el viernes desde las 8:45 AM.