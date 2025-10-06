La Liga Dominicana de Fútbol en cruenta lucha por alcanzar Liguilla

La LDF llegó al ecuador del tramo regular en una batalla sin precedentes por puestos a la Liguilla, con nueve equipos en disputa a sangre y fuego, por cuanto la fecha del próximo fin de semana continuará esta epopeya competitiva no apta para cardíacos.

El ímpetu se arreció luego de cinco jornadas iniciales, con las últimas cuatro metiendo a varios equipos en pelea que parecían “morir a destiempo”, cuya ronda regular de ida y vuelta de dieciocho partidos.

Sólo los tres cimeros tienen ventajas absolutas garantizadas a la fecha: Pantoja (diecinueve puntos), Salcedo (dieciocho) y Cibao (dieciocho) en mismo orden por índice goleador; mientras un hormiguero se enfrasca por retener o consolidar posición en rango de Liguilla (mejores seis).

La refriega en LDF, que par de semanas atrás lucía una pelea por últimos puestos clasificatorios de unos pocos, al culminar la mitad cada cotejo perfila una batalla campal por la siguiente meta.

Desde cuarto al noveno lugar, y cual trencito, sobresalen Atlántico y Jarabacoa (orden por índice goleador), con volteretas espectaculares de puntos remontados; además de unos Delfines (quinto puesto y doce puntos) que tocando fondo, luego de decente inicio, dieron un salto gigantesco en la fecha.

El otrora campeón Atlántico (once dígitos), que viene en racha frenética de diez puntos en cuatro juegos, incluyendo barraje goleador (10-4), y la tropa de la “eterna primavera” (once) también con un giro drástico luego de horrible inicio, están convertidos en clara amenaza de los rivales.

Mientras, la OyM (cuarto cupo y trece unidades) y Moca (sexto, con doce) se derrumbaron en estas cuatro fechas últimas, sumando tres puntos cada uno.

El Vega Real (ocho), que inició como tromba goleando al Pantoja y que tuvo desempeño promedio en primer cuarto de tramo regular, se desplomó (una de doce unidades posibles); por cuanto si endereza puede llegar a Liguilla. El único equipo sin chance a corto plazo es San Cristóbal.