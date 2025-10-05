Rodri vuelve a lesionarse y se perderá los próximos partidos de la selección española

El centrocampista español Rodri salió lesionado al inicio del partido del Manchester City contra el Brentford, este domingo, un nuevo contratiempo físico para el Balón de Oro 2024 justo antes de la concentración de la Roja para los partidos de clasificación al Mundial 2026.

El jugador de 29 años se perdió casi toda la temporada pasada debido a una grave lesión en la rodilla derecha.

Según las imágenes, este domingo sufrió una lesión muscular en el Gtech Community Stadium.

Desconsolado, se sentó en el césped antes de dirigirse al vestuario (minuto 22), sustituido por su compatriota Nico González.

NO ESTÁ PREOCUPADO

Por su parte, Rodri le aseguró a EFE que no está "muy preocupado" después de lesionarse el isquiotibial contra el Brentford.

"Estoy bien, no muy preocupado. Es verdad que me ha dado un pequeño pinchazo. He alargado un poco más el isquio de lo debido, pero no creo que sea mucho", dijo el centrocampista español.

Rodri también confirmó que se perderá los partidos de España contra Georgia y Bulgaria.

"Seguro que no, porque es ahora el parón, pero creo que para el partido después del parón... Ese es el objetivo", aseguró.