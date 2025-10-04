Salcedo gana en tiempo agregado

La tropa celeste de Salcedo FC derrotó un gol por cero al Atlético Vega Real en el estadio Domingo Polonia con gol del extremo Jean Almánzar en el tiempo agregado de partido.

El encuentro entre salcedenses y veganos fue parejo e intenso durante todo el partido y sólo pudo romperse el empate en una jugada con varios rebotes que aprovechó el nativo de Salcedo Jean Almánzar para anotar dentro del área el único tanto del partido.

Salcedo regresó al triunfo luego de haber perdido el invicto en la jornada ocho ante Cibao en Santiago de los Caballeros.

De su parte para el conjunto vegano, es su tercera derrota seguida y primera del nuevo técnico argentino Jorge Benítez.

Ahora Salcedo cuenta con dieciocho puntos y el Atlético Vega Real se mantiene con ocho.