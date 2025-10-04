Pantoja gana el “Clásico” ante Cibao FC y sube al primer lugar

SAN CRISTOBAL.- El Club Atlético Pantoja ganó el Clásico de Clásicos y se subió a la cima, cuando se impuso por goleada 3-1 al Cibao FC, en partido de la jornada 9 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader.

Cibao FC jugó la segunda mitad con un futbolista menos, cuando fue expulsado el guardameta Miguel Lloyd.

Con el triunfo Pantoja sumó 3 puntos a los 16 que tenía, para sumar 19 que es la mayor cantidad.

Salcedo FC que ganó en su casa al Atlético Vega Real, igualó en segundo puesto con Cibao FC ambos con 18 puntos acumulados.

El primer gol del partido cayó al minuto 12, cuando Louka Bertrand recibió una asistencia de Luis Espinal, para poner el 1-0 a favor de los locales.

Se jugaba el minuto 90+2, de 4 que agregó el árbitro, cuando Julio Murillo cometió una falta que fue decretada penalti contra Edison Guerrero y en la jugada fue expulsado el Capitán y portero Miguel Lloyd.

Se sacrificó al jugador Wilman Modesta, cuando Cibao FC se quedó con 10 y Elián Beras entró a defender la portería naranja, con la encomienda de parar el penalti.

Gerard Lavergne cobró positivamente el disparo desde los 11 pasos y se puso el marcador 2-0 a favor de Pantoja.

Así se cumplió la primera mitad y ambos clubes se fueron al descanso con ventaja 2-0 para los dueños de la casa y un jugador menos para los visitantes.

Arrancando el segundo tiempo, cuando habían pasado 15 segundos, llegó el tercero de Pantoja, cuando Carlos Sarante encontró desprevenida la defensa del Cibao FC.

En el minuto 57 entraron a cancha por el onceno naranja Isaac Mercedes y Gonzalo Alarcón y salieron Javier Roces y Kleimar Mosquera.

Cuando se jugaba el minuto 58 Pinta Díaz cometió una falta para penalti sobre Rivaldo Correa, quien no perdonó y anotó su primer gol de la temporada para poner el juego 3-1.

La suerte siguió adversa para los cibaeños, cuando Jean Carlos López tuvo que abandonar el partido por salud, jugando varios minutos con 9 hombres hasta que entraron Ángel Pérez y Yunior Peralta, saliendo Correa al 68.

El Director Técnico del Cibao FC, Junior Scheldeur, colocó bajo los travesaños al Capitán, Miguel Lloyd.

Completó el once inicial con, Julio César Murillo, Kleimar Mosquera, Edwarlyn Reyes, Gabriel Peguero, Omar De la Cruz, Jean Carlos López, Rivaldo Correa, Carlos “Caballo” Ventura y Javier Roces.

Adolfo Monsalve el Míster del Club Atlético Pantoja, dejó el arco de los Guerreros al cuidado de Alessandro Baroni.

Los otros 10 que completaron el onceno abridor fueron, Luis Espinal, Ismael “Pinta” Díaz, Gerard Lavergne, Edison Guerrero, Jordan Montezuma, Alexander Vidal, Jeremy Báez, Jefrey Trujillo, Louka Bertrand y Carlos Sarante.