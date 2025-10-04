Jarabacoa y Atlántico empatan a dos goles

Jarabacoa FC y el Atlántico FC empataron a dos goles en el estadio Junior Mejía de la ciudad de Jarabacoa en un partido emocionante por la fecha nueve de la LDF.

Bien temprano el goleador del Atlántico, Leonardo Becerra abrió el marcador tras un gol de cabeza al minuto nueve para anotar su séptimo gol del campeonato.

La primera mitad terminaría con ventaja para los del Puerto Plata.

En el inicio del segundo tiempo el veterano Darly Batista puso el dos a cero para los visitantes al cuarenta y seis.

Pese a que se encontraban dos goles abajo, Jarabacoa fc matuvo su ritmo y descontaron con gol del ariete Pedro Hernández al cincuenta y uno. Catorce minutos más tarde se iba expulsado por los de la montaña el juvenil Deivi Marte.

Pese a jugar con uno menos desde el sesenta y cinco, los locales lograron empatar al noventa más cinco desde el punto penal. El gol de la igualdad fue del central Charif Merlano.

Tanto Jarabacoa como Atlántico llegaron a once puntos en nueve partidos disputados.