fútbol
Edison Azcona sale de la convocatoria para el partido amistoso frente a Uruguay
Presenta una fatiga muscular según el parte médico, por lo que de manera preventiva el cuerpo técnico nacional y su club, Las Vegas Lights, decidieron no llevarlo al duelo frente a los charrúas.
El cuerpo técnico de la Selección Dominicana de Fútbol informó este jueves que, el atacante Edison Azcona debió ser removido de la convocatoria de cara al partido amistoso frente a Uruguay a celebrarse próximo viernes 10 de octubre en Malasia.
Tomará su lugar en la convocatoria Luis Meneses, delantero centro de 18 años y quien milita en el Club Atlético Rentistas de la Segunda División de Uruguay.
La selección comenzará a reunirse desde el lunes 6 de octubre en Kualu Lumpur y el partido ante los uruguayos será el viernes a partir de las 8:45 AM (hora dominicana).
El choque será transmitido por CDN Deportes en vivo.