Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Fútbol

fútbol

Edison Azcona sale de la convocatoria para el partido amistoso frente a Uruguay

Presenta una fatiga muscular según el parte médico, por lo que de manera preventiva el cuerpo técnico nacional y su club, Las Vegas Lights, decidieron no llevarlo al duelo frente a los charrúas.

Edison Azcona presenta una fatiga muscular según el parte médico.

Edison Azcona presenta una fatiga muscular según el parte médico.fuente externa

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo

El cuerpo técnico de la Selección Dominicana de Fútbol informó este jueves que, el atacante Edison Azcona debió ser removido de la convocatoria de cara al partido amistoso frente a Uruguay a celebrarse próximo viernes 10 de octubre en Malasia.

Azcona presenta una fatiga muscular según el parte médico, por lo que de manera preventiva el cuerpo técnico nacional y su club, Las Vegas Lights, decidieron no llevarlo al duelo frente a los charrúas.

Tomará su lugar en la convocatoria Luis Meneses, delantero centro de 18 años y quien milita en el Club Atlético Rentistas de la Segunda División de Uruguay.

La selección comenzará a reunirse desde el lunes 6 de octubre en Kualu Lumpur y el partido ante los uruguayos será el viernes a partir de las 8:45 AM (hora dominicana).

El choque será transmitido por CDN Deportes en vivo.

Tags relacionados