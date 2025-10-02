Edison Azcona sale de la convocatoria para el partido amistoso frente a Uruguay

El cuerpo técnico de la Selección Dominicana de Fútbol informó este jueves que, el atacante Edison Azcona debió ser removido de la convocatoria de cara al partido amistoso frente a Uruguay a celebrarse próximo viernes 10 de octubre en Malasia.

Azcona presenta una fatiga muscular según el parte médico, por lo que de manera preventiva el cuerpo técnico nacional y su club, Las Vegas Lights, decidieron no llevarlo al duelo frente a los charrúas.

Tomará su lugar en la convocatoria Luis Meneses, delantero centro de 18 años y quien milita en el Club Atlético Rentistas de la Segunda División de Uruguay.

La selección comenzará a reunirse desde el lunes 6 de octubre en Kualu Lumpur y el partido ante los uruguayos será el viernes a partir de las 8:45 AM (hora dominicana).

El choque será transmitido por CDN Deportes en vivo.