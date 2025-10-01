El PSG se impone al Barcelona con gol agónico y Mónaco amarga a Man City en Liga de Campeones

Goncalo Ramos anotó el gol de la victoria en la agonía del encuentro para que el Paris Saint-Germain venciera el miércoles 2-1 al Barcelona en la Liga de Campeones.

Los vigentes campeones de Europa arrancaron perdiendo 1-0 en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Incluso sin la presencia del tridente de delanteros conformado por Ousmane Dembélé, Desire Doué y Khvicha Kvaratskhelia, el gigante francés supo reaccionar para enlazar su segunda victoria en el arranque de la defensa del título.

En otros resultados, el Manchester City tuvo que conformarse con un empate 2-2 en su visita Mónaco después de que Eric Dier convirtió un penal para los anfitriones. Villarreal y Juventus también igualaron 2-2 tras el gol postrero de Renato Veiga para el club español. Además, Arsenal superó 2-0 a Olympiakos.

Woltemade anota de nuevo

El delantero alemán Nick Woltemade está haciendo todo lo posible para que los hinchas de Newcastle se olviden de Alexander Isak.

El fichaje récord del club por 93 millones de dólares anotó su tercer gol en cuatro partidos como titular para Newcastle, sentenciando la goleada 4-0 ante Union Saint-Gilloise.

El internacional alemán fue fichado para llenar el considerable vacío dejado por la polémica transferencia de Isak a Liverpool. Y ha tenido un impacto inmediato.

Su gol a los 17 minutos en el Lotto Park quizás no haya sido el más bonito —desviando el disparo que iba a portería del italiano Sandro Tonali más allá del neerlandés Kjell Scherpen—, pero le dio a Newcastle el inicio perfecto.

Woltemade ha marcado ahora en partidos consecutivos tras su gol contra Arsenal el domingo. Todavía le queda camino por recorrer para demostrar que puede reemplazar a Isak, quien anotó 54 goles en 78 partidos como titular en la Liga Premier con Newcastle, pero las señales iniciales son prometedoras después de su traspaso procedente de Stuttgart.

Anthony Gordon firmó un doblete y Harvey Barnes añadió el cuarto gol para Newcastle.

Qarabag mantuvo su arranque perfecto en el torneo al doblegar 2-0 a Copenhague. El marroquí Abdellah Zoubir y el ghanés Emmanuel Addai anotaron para el equipo azerbaiyano.