Defence Force se impone al Cibao FC en la Copa del Caribe Concacaf

El Defence Force, de Trinidad & Tobago superó la noche del miércoles a Cibao FC 2-0, en partido de la cuarta jornada de la Copa del Caribe Concacaf 2025, celebrado en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Con el marcador adverso, el club naranja perdió el invicto y la primera posición del Grupo B, donde ya estaba clasificado para la ronda semifinal.

Cibao FC se medirá al otro equipo República Dominicana, la Universidad O&M, que ocupó la segunda casilla del Grupo A, en tanto que Moca FC quedó eliminado.

El Defence Force se presentó al encuentro con 7 puntos y la posibilidad de pasar al Cibao FC, como sucedió, sumando 3 puntos a los 7 para totalizar 10.

El encuentro tuvo como árbitro principal, designado por Concacaf, a Kimbell Ward, de St. Kitts & Nevis.

Los equipos estaban fríos, apenas se jugaba el minuto 2, cuando Kevin Molina recibió un balón de Kevon Goddard, para que los visitantes se pusieran rápidamente arriba en el marcador 1-0.

Molina anotó el gol a favor del Defence Force, de Trinidad & Tobago y Goddard la asistencia.

Ese daño madrugador del primer gol, fue la única novedad en el complemento de la primera mitad.

Arrancando la segunda mitad, al minuto 46, el jugador Kasey Keller, pateó un potente tiro libre, el cual llegó hasta el fondo de la red para el 2-0 a favor de los visitantes.

En el minuto 60 Cibao FC hizo dos cambios y entraron Carlos “Caballo” Ventura y Jean Carlos López y salieron Ángel Pérez y Julián Gómez

El Director Técnico del Cibao FC, Junior Scheldeur, encomendó la defensa del arco naranja a su Capitán Miguel Lloyd.

Completó el onceno inicial con, Josué Núñez, Isaac Mercedes, Gabriel Peguero, Jean Taveras, Edwarlyn Reyes, Gonzalo Alarcón, Javier Roces, Julián Gómez, Ángel Pérez y Cesarín Ortiz.

GRUPO A. Mount Pleasant terminó el Grupo A con 12 con 4-0, la Universidad O&M 6 puntos con 3-1, Robinhood y Central FC con 4 unidades de un triunfo y un empate y Moca FC con 3 de una victoria y 3 derrotas.

GRUPO B. Defence Force se quedó con la primera posición en el Grupo B con 10 puntos de 3 victorias y un empate, Cibao FC con 9 productos de 3 éxitos y un fracaso, Wales FC y Cavalier 5 unidades cada uno, con un triunfo y 2 empates y FC Juventus un punto de un empate y 3 derrotas.