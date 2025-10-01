El conjunto de la OyM consigue hito en Caribbean Cup

El club OyM consiguió el gran hito de acceder a las semifinales en la Caribbean Cup, como gran clarinada de un navío con claras pretensiones de ganar no sólo el campeonato doméstico (LDF), sino el trofeo internacional.

La enseña consiguió su primera incursión a la etapa élite, junto al Cibao, enfrentando a miembros que proceden de países con pedigrí mundial en selecciones.

El equipo omeyano llega a los playoffs caribeños apenas en su segunda incursión, tras hacerlo en 2021 como campeón de la LDF (2020). En aquella ocasión se quedó corto.

En la primera ocasión, la OyM tuvo gran desempeño debutante, con victoria y empate en sus dos partidos regulares, que le valió para terminar en segundo puesto, pero sólo clasificaba al primero de los cuatro grupos en que se dividía dicha ronda de dieciséis clubes.

La tropa capitalina se ha hecho sentir de tal manera, que se perfila como uno de los favoritos para arrebatar el título liguero al rodillo cibaeño (cinco totales y actual tetracampeón y Copa LDF).

La enseña académica logró su pase con un categórico desempeño, con un equipo conformado con reciedumbre en cada una de las líneas, listo para ganar también en aquellos lares.

La OyM es un contingente letal, con refuerzos comandado por Julen Manterola (siete goles entre liga y Copa), Julen Olasagasti y Gerard Franzetty, unidos a sus emblemáticos nativos, como Isaac Báez y Ányelo Gómez.