Francia Jackson, otra Reina del Caribe que entrará al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

Francia Jackson pasará el 16 de noviembre a ser la cuarta inmortal del Pabellón de la Fama, entre las miembros de la selección que posicionaron el voleibol dominicano en la élite olímpica y mundial de manera definitiva.

Desde ese día la legendaria Jackson, quien llegó a ser ubicada entre las diez mejores colocadoras del mundo, compartirá honor con sus compañeras Milagros Cabral, Cosiris Rodríguez y Yudelkis Bautista, las primeras de esta generación dorada de voleibolistas en el Pabellón de la Fama.

Su exaltación se producirá en ocasión del acto de exaltación del 59 Ceremonial que se realizará en el auditorio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, del que el empresario Manuel Estrella será su Presidente de Honor.

Los miembros del Comité Permanente del Pabellón de la Fama escogieron a Jackson para la inmortalidad deportiva, anunció hoy Dionisio Guzmán, presidente del organismo que preside junto a Luis Ramón Cordero, Atilio de Frías, Rafael Damirón, Rubén Andújar Scheker, José Antonio Rodríguez Conde, José -Pio- Santana, Marcos Jiménez, Héctor Lizardo Jorge, Alejandro Bello, William Duke, Niurca Herrera, Magnolia Concepción, Juan A. Niemen y Rafael Villalona.

Con Jackson se eleva a nueve el número de deportistas elegidos para la exaltación de la Clase Inmortal 2025, uniéndose a los propulsores Gonzalo Mejía (tenis de campo) y Beato Miguel Cruz (voleibol), los peloteros José Offerman, Edwin Encarnación, José Reyes, el boxeador Joan Guzmán, el judoca Juan Carlos Jacinto y el basquetbolista Charlie Villanueva.

Guzmán ponderó la calidad deportiva y el buen comportamiento ciudadano de los deportistas elegidos hasta el momento.

trayectoria de jackson

Francia, quien reside en Estados Unidos, tras una considerable estancia en España donde primero jugó como refuerzo y luego desempeñó funciones de entrenadora en categorías formativas, fue la abanderada nacional de la delegación de República Dominicana en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia, en 2004.

Jackson fue parte vital, como colocadora titular, del dorsal de oro ganado por selección nacional en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003, la medalla de más alto valor conquistada hasta la fecha por el voleibol dominicano. Vencieron en una reñida final de cinco sets a la todavía poderosa escuadra cubana.

También inició en San Salvador ‘2002 la hilera de seis medallas de oro consecutivas conquistadas por la República Dominicana en los Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe (Cartagena de Indias ’2006, Mayagüez ’2010, Veracruz ’2014, Barranquilla ‘2018 y El Salvador ‘2023.

Venía de ganar plata en los Centroamericanos de Maracaibo ’98 (Venezuela), donde la selección perdió una final disputada ante Cuba.

Compitió en dos versiones de los Juegos Centroamericanos y en igual cantidad de los Panamericanos, pues además participó en Winnipeg ’99, donde la República Dominicana finalizó en la cuarta posición.

La también olímpica (Atenas ‘2004, Grecia) fue clave en las cuatro Copas Panamericanas que ganó la República Dominicana en años consecutivos, entre 2002 y 2005.

También ayudó a su escuadra a ganar tres preseas de bronce en el Campeonato Norte, Centroamericano y del Caribe de Voleibol (Norceca), en 2001, 03 y 05.

Asistió a dos Campeonatos Mundiales, alcanzando su selección el puesto 12 en 1998 y 2002. En 2003 arribaron en la décima posición de la Copa del Mundo, así como el duodécimo peldaño en el Grand Prix del 2004.

Con Jackson como una excelsa distribuidora del balón, la selección nacional obtuvo además las medallas de oro en el Premundial del 2001 y los Abiertos de Estados Unidos del 02 y 05.

en el país

En el patio, Jackson y una constelación de atletas impulsaron al Club Mirador a imponer una dinastía en diez años seguidos en el Torneo de Voleibol Superior del Distrito Nacional.

Con la eficiente colocadora zurda, Mirador ganó el título entre 1996 y 2005.

En el año 2000 obtuvo el galardón de Voleibolista del Año en la premiación de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD).

españa

El nivel de su juego le abrió el camino como refuerzo en la Liga Profesional de España, donde jugó con los equipos de Murillo y Laredo.

Tiene el mérito de ser la primera jugadora extranjera que fichó el Murillo, donde además de ser la pionera, se le consideró la madre de un equipo que creció con los aportes que Jackson dejó en esa franquicia.

En Murillo solo jugó una temporada, la 2007-08. De aquí se fue al Laredo y después al GH Ecay de Pamplona, equipo al que favoreció en su progreso de ascenso (actualmente es un equipo de Superliga, como el Murillo), desde el 2009 al 2011.

Francia empezó a jugar a voleibol por su hermana, a los 13 años, y fue su baja estatura la que le relegó al puesto de colocadora. “Solían jugar en un club del barrio. Un día faltaba una chica en el equipo, me llamaron y fui”, declaró la nativa de Santo Domingo, durante una entrevista mientras reforzaba en España.

Sus últimos años como jugadora los combinó dirigiendo a equipos de categorías interiores. Por ejemplo, en Pamplona, además de jugar en el GH Ecay, entrenaba al equipo infantil del CD Iruña.