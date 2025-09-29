Santa Fe Fútbol Club renueva sus instalaciones con medidas oficiales de la FIFA

En un movimiento estratégico para elevar aún más el estándar de sus instalaciones deportivas, Santa Fe Fútbol Club anunció la renovación total de su cancha con medidas oficiales FIFA, la cual ahora cuenta con una nueva grama artificial de última generación, vestuarios y baños remozados, nuevas rejas y señalización, pintura revitalizada, mallas de arcos renovadas y un sistema de iluminación mejorado que permitirá jugar con calidad profesional en horarios nocturnos.

Además de esta transformación, y coincidiendo con el inicio del nuevo año deportivo, el club inicia su Academia de Fútbol para el periodo 2025 - 2026, un espacio diseñado para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. También continuará con el alquiler de espacios tanto para eventos deportivos, ligas y alquiler de cancha como para celebraciones de cumpleaños, consolidándose como un punto de encuentro deportivo y social de referencia en la capital.

El presidente del club, Alexis Pión, destacó la importancia de esta renovación para la comunidad futbolística: “Santa Fe Fútbol Club se ha renovado y nuestras instalaciones están mejor que nunca.”

La remodelación incluye:

• Nueva grama artificial de última generación con medidas FIFA.

• Vestidores y baños modernizados para mayor comodidad.

• Señalización clara, rejas reforzadas y pintura revitalizada en todo el complejo.

• Mallas de arcos y nuevas redes de protección.

• Nuevo sistema de cámaras de seguridad.

• Nuevo control de acceso con tecnología biométrica.

• Sistema de iluminación profesional para partidos y entrenamientos nocturnos.

academia y otros servicios

La academia que abrió sus puertas el 23 de agosto del 2018 cumple 7 años de funcionamiento y está asociado a la Federación Dominicana de Fútbol. A partir de la primera semana de septiembre, Santa Fe Fútbol Club aperturó sus renovadas instalaciones de fútbol que contará con metodología y entrenamientos actualizados para potenciar el talento de sus estudiantes.

De manera paralela, el club ofrece el alquiler de canchas para partidos amistosos, ligas privadas y celebraciones de cumpleaños, ampliando así las opciones de uso de sus modernas instalaciones.