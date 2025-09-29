Dominicana definió sus convocados para el amistoso ante Uruguay

La selección dominicana de fútbol llamó a sus futbolistas para enfrentar a la de Uruguay el próximo 10 de octubre en el National Stadium Bukit Jalil, ubicado en la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia. La lista cuenta con el regreso de varios futbolistas que no pudieron estar en el último compromiso.

El choque de carácter amistoso está pautado para las 8:45 de la mañana (hora dominicana) y contará con la transmisión de CDN Deportes.

Marcelo Neveleff, seleccionador nacional de mayores citó a 26 jugadores, entre los que destacan Heinz Morschell, Noah Dollenmayer, Jimmy Kaparoos y Edison Azcona, quienes fueron figuras con la selección en la Copa Oro, pero se perdieron el duelo ante Jordania en la Fecha FIFA de septiembre por compromisos con sus respectivos clubes.

También regresa a una convocatoria el guardameta Noam Bauman, quien participó en los duelos amistosos ante Aruba y Perú en marzo del año pasado.

Porteros: Xavi Valdez (Nashville SC – USA), ⁠Noam Baumann (SC Sagamihara - Japón) y ⁠Miguel Lloyd (Cibao FC – RD).

Defensores: Joao Urbaez (FC Flamurtari Vlorë – Albania),⁠ Marlon Mena (Parma Calcio 1913 – Italia), ⁠Jimmy Kaparos (Patro Eidsen – Bélgica), ⁠Edgar Pujol (Racing Club de Ferrol - España), ⁠Noah Dollenmayer (San Antonio FC - USA), ⁠Miguel Beltré (CD Azuqueca – España), ⁠José Carlos Abreu (Delfines del Este – RD), ⁠Júnior Firpo (Real Betis – España) y ⁠Juan Familia Castillo (RKC Waalwuk – Holanda).

Mediocampistas: Heinz Morschel (FC Vizela - Portugal), ⁠Fabian Messina (Arenas Club de Getxo – España), Omar De La Cruz (Cibao FC - RD), ⁠Pablo Rosario (FC Oporto - Portugal), Jean Carlos López (Cibao FC – RD), Lucas Breton (Málaga CF – España) y Ronaldo Vásquez (Sumqayit PFK – Azerbaiyán).

⁠Delanteros: Juan Carlos Pineda (PFC Beroe – Bulgaria), Edison Azcona (Las Vegas Lights FC – USA), ⁠Javier Roces (Cibao FC – RD), ⁠Edarlyn Reyes (Arsenal Tula - Rusia), ⁠Oscar Ureña (FC Barcelona Atlétic), ⁠Erik Japa (Umecit FC – Panamá) y ⁠Dorny Romero (Club Bolíbar – Bolivia).

El elenco nacional tiene previsto reunirse en suelo asiático desde el 7 de octubre para preparar el partido ante los uruguayos.

La escuadra quisqueyana enfrentará a otra selección mundialista por segunda Fecha FIFA consecutiva luego del partido ante Jordania, en medio de las dificultades para conseguir rivales de alto nivel a los que se les pueda sacar el mayor provecho.