Mihailovic anota, Johnson ataja tiros de Messi y Toronto iguala 1-1 con Inter Miami

Djordje Mihailovic anotó a los 60 minutos, el arquero Sean Johnson lució en un puñado de atajadas ante remates de Lionel Messi y Toronto FC igualó el sábado 1-1 ante el Inter Miami.

Fue el séptimo empate consecutivo por parte del conjunto canadiense, que ha concedido sólo seis goles durante ese tramo.

Toronto no ha ganado en sus últimos nueve partidos, de los que ha empatado dos. Su última victoria se remonta al 16 de julio.

Miami, que aseguró un lugar en los playoffs a mitad de semana, llegó al partido con 28 puntos por encima de Toronto en la Conferencia Este. Ahora tiene el doble, 56 contra 28.

Pero con el empate, Miami permitió que New York City FC lo alcanzara en el tercer sitio de la Conferencia Este. El conjunto neoyorquino se valió de un tanto del argentino Nicolás Fernández para superar 3-2 a los Red Bulls de la misma ciudad.