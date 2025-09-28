Lamine Yamal, como suplente, asiste en la victoria del Barcelona sobre la Real Sociedad

Lamine Yamal necesitó menos de un minuto para impactar en su regreso a la acción tras una lesión.

Yamal salió del banquillo en la segunda mitad el domingo y asistió en el gol de la ventaja de Robert Lewandowski a los 59 minutos en la victoria 2-1 de Barcelona contra la Real Sociedad en La Liga.

La quinta victoria consecutiva del club catalán en todas las competiciones llevó al Barcelona a la cima de la liga española, un punto por delante del Real Madrid, que fue aplastado el sábado 5-2 por el Atlético de Madrid.

Yamal ingresó al partido a los 58 minutos para reemplazar a Roony Bardghji y hacer su primera aparición después de perderse cuatro partidos debido a una lesión en el área púbica sufrida mientras jugaba para la selección nacional de España durante el parón internacional.

A Yamal también se le anuló un gol por fuera de juego, y casi asistió en otro de Lewandowski al 84.

Antes del partido, Yamal presentó a los aficionados el Balón de Oro al mejor jugador joven del año.

El Barcelona aún no tiene los permisos adecuados para regresar al renovado Estadio Camp Nou. Volvió al estadio de Montjuic después de jugar sus dos primeros partidos en casa en un recinto con capacidad para 6.000 personas en su instalación de entrenamiento.

El club también recibirá al Paris Saint-Germain en el Montjuic el miércoles en su debut en casa en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

La Sociedad abrió el marcador con un disparo a quemarropa de Álvaro Odriozola tras un contraataque antes del descanso en lo que fue el único intento a puerta de la Sociedad en la primera mitad. Jules Koundé igualó en el mismo tiempo para el Barcelona con un cabezazo tras un tiro de esquina.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, optó por el debut del joven de 17 años Pedro “Dro” Fernández, quien comenzó en el centro del campo.

Fue la cuarta derrota en cinco partidos para la Sociedad. El club del País Vasco venía de una victoria por 1-0 sobre el Mallorca en lo que fue su primera victoria de la temporada.

racha de elche

El recién ascendido Elche está viviendo un inicio de ensueño en su primera temporada en la máxima división tras una ausencia de dos años.

André Silva anotó después de 18 minutos y John Chetauya al 68 para dar a los anfitriones una victoria por 2-1 sobre el Celta de Vigo. Borja Iglesias del Celta anotó a los 22 minutos.

Elche sigue invicto después de siete partidos, con tres victorias y cuatro empates. Actualmente se encuentra en los lugares de clasificación para la Liga de Campeones.

El Celta sigue siendo uno de los equipos sin victorias en la liga hasta ahora, junto con el último clasificado Girona, habiendo empatado cinco partidos consecutivos de liga antes del partido contra el Elche.

sevilla gana al final

El Sevilla necesitó solo un tiro a puerta para ganar 1-0 en Rayo Vallecano para su tercera victoria en cinco partidos de liga.

El Rayo controló la mayor parte del partido, pero los visitantes se impusieron gracias al gol de Akor Adams a los 87 minutos desde dentro del área tras un contraataque.

La racha sin victorias del Rayo ha llegado a cinco partidos e incluye dos derrotas consecutivas.