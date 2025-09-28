Delfines y Jarabacoa triunfan en el cierre de la octava jornada de la Liga Dominicana de Fútbol

Los equipos representativos de Delfines del Este y Jarabacoa fc lograron sendos triunfos ante el Atlético Vega Real y Atlético San Cristóbal respectivamente en el cierre de la fecha ocho del torneo de la LDF 2025-2026.

Los rojiblancos de Delfines vencieron tres goles por cero al Atlético Vega Real en el estadio del Parque del Este con dos goles de Eliader Dorlus y otro del juvenil Joselvis Martínez.

Para Delfines representó su primera victoria en cuatro partidos y ahora suman un total de nueve puntos.

De su parte para los veganos es la segunda derrota al hilo y se mantienen con ocho puntos y en el puesto nueve de la tabla de posiciones.

En el estadio Panamericano de San Cristóbal el conjunto de Jarabacoa fc se alzó con los tres puntos luego de vencer por tres a cero a los locales.

Los goles de los de la montaña fueron obra de Pedro Hernández, Emmanuel Ramos y Miguel Silverio.

Para Jarabacoa es la segunda victoria al hilo y suman ahora un total de diez puntos igualados con Atlántico fc.

El Atlético San Cristóbal tiene dos unidades y está en el fondo de la tabla de posiciones de la LDF.

Luego de haberse disputado un total de ocho jornadas, Cibao es el nuevo líder con dieciocho puntos, le siguen Pantoja con dieciséis, Salcedo con quince, O&M tiene doce y Moca FC once.