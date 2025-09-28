Carlos Alcaraz arrolla a Nakashima, iguala su récord de triunfos y sella su 9na semifinal

Carlos Alcaraz pasó el rodillo ante el estadounidense Brandon Nakashima, al que batió sin contemplaciones, por 6-2 y 6-4, para situarse en la novena semifinal consecutiva del 2025, que jugará contra el noruego Casper Ruud, en el tránsito hacia un nuevo éxito, que sería el octavo del año, en pleno pulso con el italiano Jannik Sinner por acabar la temporada en la cima de la clasificación mundial.

Alcaraz agiganta sus cifras y sus sensaciones. La victoria contra Nakashima, con el que solo había coincidido en las Finales Next Gen de hace dos años, le lleva a los 65 partidos ganados en un solo curso, de manera que iguala su mejor registro, el obtenido en el total del 2023.

El murciano, el tenista que más encuentros ha vencido en lo que va de curso, ya tiene en la mano la semifinal 43 de su carrera. Está a un paso de su cuarta final del tirón, si supera el lunes al noruego Casper Ruud, su adversario en el penúltimo escalón de Tokio.