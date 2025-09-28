Barcelona-PSG, el mayor encontronazo en la Champions

El partidazo entre Barcelona y el campeón PSG, sin duda, será el gran plato fuerte de una UEFA Champions League que ha iniciado con paso similar a su versión debutante pasada, en una segunda jornada que por igual traerá otros choques muy intensos.

El martes, la fecha arrastra un cotejo de alta combustión, como el Atlético Madrid-Frankfurt, quienes vienen de ganar su cita inicial en el torneo y de arrollar en liga. El alemán lidera la más importante justa internacional de clubes.

El Chelsea (campeón del Mundial) tendrá que sacar chispas contra el doble ganador de la Orejona, Benfica, siempre temido para los gigantes. En otros partidos de la jornada, Real Madrid enfrenta al Kairat Almaty y Atalanta irá ante Brujas.

También, Bodo Glimt-Tottenham, Galatasaray versus Liverpool, el Pafos-Bayern Munich, Inter-Slavia Praga y Marsella frente al Ajax.

Pesos pesados

El estrenado monarca europeo y el blaugrana reivindicarán el miércoles en el Estadio Olímpico Montjuic (Barcelona) sus épicas batallas, entre las mayores históricas en la justa, donde uno va segundo en UCL oliendo al Frankfurt (+4 contra +5 en goles) y lidera League1 por el índice; mientras el otro encabeza LaLiga, aunque 12° en Champions, por tantos anotados.

El PSG, que por años fue mera vitrina de piezas monumentales que nunca le dieron nada grande, hoy juega como reloj suizo a lo colectivo con verdaderos peones sacrificados en cada cuero, comandados por el Balón de Oro, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Y el Barcelona es casi calco del rival de turno, con una constelación de estrellas juveniles que encabezan el fenómeno Lamine Yamal y Pedri.

Se trata de dos contendientes que “cortan en el aire” todo cuanto se acerque: matadores arriba, media cancha y defensores pretorianos, con un cuartel impenetrable en cada pelotón.

El histórico entre ambos lo domina Barcelona (6-5), con cuatro tablas. En los cuartos de final del curso 2023-24, los parisinos se desquitaron una monumental remontada (6-1) del blaugrana en octavos de final 2017, pagándole con un aplastante regreso (2-3 en casa) de 1-4 a domicilio, resultado de vuelta que eliminó al ibérico por global 6-4.

Pero también habrá el enfrentamiento del siempre sinfónico Manchester City contra Mónaco, en partido muy duro para el navío inglés, que comanda la mega estrella del bombardeo, Erling Haaland.

En los restantes cotejos del miércoles, Villarreal irá contra la temida Juventus; Dortmund-Athletic, Leverkusen-PSV Eindhoven, el Nápoli-Sporting portugués, Arsenal ante Olimpiakos, Union SG-Newcastle y cierran los bisoños Qarabag y Kobenhavn.