Aston Villa consigue su primer triunfo en la Liga Premier al superar 3-1 al Fulham

Aston Villa consiguió su primera victoria de la temporada en la Liga Premier al vencer el domingo 3-1 al Fulham.

Dos goles en tan solo dos minutos en el complemento en Villa Park sellaron la remontada después de que Fulham tomó una ventaja temprana con un gol del mexicano Raúl Jiménez.

Ollie Watkins igualó el partido antes del descanso y John McGinn y el argentino Emiliano Buendía anotaron poco después del descanso para ayudar al Villa a conseguir su primer triunfo en la liga después de seis encuentros.

La victoria proporcionó alivio para el entrenador Unai Emery, quien ha tenido que lidiar con un complicado inicio de campaña. El español, que llevó al Villa a clasificar a la Liga de Campeones en su primera temporada completa a cargo y a la Liga Europa la campaña anterior pasado, ahora tiene al equipo luchando en el extremo equivocado de la tabla en las primeras semanas con dos derrotas y tres empates.