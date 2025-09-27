Moca y Pantoja empatan a un gol en la octava jornada de la LDF

Un gol de penal anotado por Gustavo Ascona selló un empate 1-1 entre el Moca FC y el Atlético Pantoja en la octava jornada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), de la justa dedicada a la memoria de José Rafael Abinader.

En el minuto 90+3, una pena dentro del área del Pantoja fue ejecutada a la perfección por Gustavo Ascona, quien batió al portero Alessandro Baroni, desatando la euforia de la fanaticada mocana en el Estadio Moca 85.

El Atlético Pantoja se había adelantado previamente al minuto 74 con un gol de Bertrand Louka, dejando el marcador 0-1, a falta de unos 15 minutos para el cierre del partido.

El Moca FC contó con la destacada actuación de Pascual Ramírez, quien detuvo dos intentos claros de gol: la primera atajada de penal al minuto 14 ante Edinson Guerrero y la segunda al minuto 56, salvando con su agilidad otra acción peligrosa de frente a portería.

La próxima jornada del Moca FC será el martes 30 de septiembre, cuando reciba al Robin Hood de Surinam, en la tercera jornada del Grupo A de la Concacaf Caribbean Cup 2025, en el Estadio Moca 85, a partir de las 8:00 p.m.