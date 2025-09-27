Man United vuelve a perder en la Liga Premier, Fernandes falla otro penal

Bruno Fernandes falló un penal por segunda vez esta temporada y el Manchester United perdió el sábado 3-1 ante el Brentford, su tercera derrota en seis partidos de la Liga Premier.

El portero del Brentford, Caoimhín Kelleher, detuvo el disparo de Fernandes a los 76 minutos, negando lo que habría sido el empate para el United. El centrocampista portugués también falló un penal ante Fulham el mes pasado.

El United no pudo recuperarse completamente de un doblete al inicio del delantero brasileño Igor Thiago, quien rompió el fuera de juego para marcar el primero a los ocho minutos y luego empujó un rebote al 20 después de que el portero Altay Bayindir rechazara un centro.

Benjamin Sesko redujo la diferencia para el United al 26 con su primer gol en el fútbol inglés, rematando un disparo en el tercer intento después de que Kelleher no logró manejar un centro bajo presión de Bryan Mbeumo e hiciera dos paradas a Sesko.