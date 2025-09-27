Liverpool concede un gol al final ante el Palace y sufre su primera derrota

El inicio perfecto del Liverpool en la defensa de su título de la Premier League terminó con una derrota tardía el sábado 2-1 ante el Crystal Palace. Mientras que Bruno Fernandes falló un penal por segunda vez esta temporada para que el mediocre Manchester United sufriera otra derrota.

Eddie Nketiah anotó el gol de la victoria para el Palace en el séptimo minuto del tiempo de descuento, justo cuando parecía que el gol de Federico Chiesa a los 87 minutos le daría a los campeones un punto con su último gol tardío de esta temporada.

El Liverpool ganó sus primeros cinco partidos de liga a pesar de no ser completamente convincente, y el equipo de Arne Slot cayó nuevamente con el Palace, que venció a los Reds en la tanda de penales para ganar la Community Shield antes de que comenzara la temporada.

El Palace es ahora el rival más cercano del Liverpool, colocándose en el segundo puesto a solo tres puntos de distancia después de seis jornadas.