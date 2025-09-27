Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Cibao FC se impone a Salcedo y es líder solitario de la Liga Dominicana de Fútbol

Ahora suma dieciocho puntos mientras que Salcedo perdió el invicto en el certamen y se mantiene con quince unidades.

Dos defensores del Cibao FC buscan recuperar el balón ante un atacante del Salcedo FC en partido de la LDF, el 27 de septiembre de 2025.Fuente Externa

Listín DiarioSantiago

El onceno de Cibao FC venció por un gol por cero a su similar de Salcedo FC en partido celebrado en el estadio universitario de la PUCMM en Santiago de los Caballeros.

Desde el inicio del encuentro ambos oncenos salieron a por resultado, teniendo en la primera mitad las mejores ocasiones de gol el equipo de la provincia Hermanas Mirabal y que dirige Arturo Berroa.

En el segundo tiempo los de Santiago tomaron otro aire y controlaron gran parte del partido, logrando anotar el único gol al minuto sesenta y uno con un disparo impresionante de Javier Roces de más de veinticinco metros.

En las últimas instancias Salcedo lo intentó, pero se encontró con el siempre firme Miguel Lloyd, portero y capitán de Cibao FC.

Esta representó la tercera victoria al hilo para Cibao en la LDF 2025-2026 y ahora suman dieciocho puntos. De su parte Salcedo perdió el invicto en el certamen y se mantienen con quince unidades.

La jornada ocho continua este domingo con dos partidos. A las cuatro de la tarde Delfines del Este recibirá al Atlético Vega Real y a las seis en San Cristóbal se enfrentan Atlético San Cristóbal y Jarabacoa FC.

