Cibao FC se impone a Salcedo y es líder solitario de la Liga Dominicana de Fútbol

El onceno de Cibao FC venció por un gol por cero a su similar de Salcedo FC en partido celebrado en el estadio universitario de la PUCMM en Santiago de los Caballeros.

Desde el inicio del encuentro ambos oncenos salieron a por resultado, teniendo en la primera mitad las mejores ocasiones de gol el equipo de la provincia Hermanas Mirabal y que dirige Arturo Berroa.

En el segundo tiempo los de Santiago tomaron otro aire y controlaron gran parte del partido, logrando anotar el único gol al minuto sesenta y uno con un disparo impresionante de Javier Roces de más de veinticinco metros.

En las últimas instancias Salcedo lo intentó, pero se encontró con el siempre firme Miguel Lloyd, portero y capitán de Cibao FC.

Esta representó la tercera victoria al hilo para Cibao en la LDF 2025-2026 y ahora suman dieciocho puntos. De su parte Salcedo perdió el invicto en el certamen y se mantienen con quince unidades.

La jornada ocho continua este domingo con dos partidos. A las cuatro de la tarde Delfines del Este recibirá al Atlético Vega Real y a las seis en San Cristóbal se enfrentan Atlético San Cristóbal y Jarabacoa FC.