Atlántico FC gana su tercer partido seguido en la Liga Dominicana de Fútbol

El conjunto de Atlántico FC derrotó dos goles por uno a los universitarios de O&M FC en el estadio Leonel Plácido de Puerto Plata para conseguir así su tercera victoria en forma consecutiva.

La primera mitad fue dominada por los visitantes universitarios y se pusieron en ventaja con gol del mediocampista Isaac Báez al minute diez del encuentro. El primer tiempo terminó con ventaja por la mínima para los dirigidos por José Aparicio.

En el segundo tiempo el entrenador Jean Carlos Güell cambió fichas en Atlántico y comenzó la remontada con el empate desde el punto penal del goleador Leonardo Becerra al sesenta y seis.

Cuando se jugaba el último minuto del tiempo reglamentario apareció la figura de Luis Francisco, quien anotó un verdadero golazo para darle el triunfo a los de Puerto Plata.

Ahora el Atlántico FC suma diez unidades , en tanto que los omeyanos se mantienen con doce puntos en ocho partidos.