La UEFA avanza hacia una votación para suspender a Israel debido a la guerra en Gaza

La UEFA se propone realizar pronto una votación para suspender a la federación de Israel debido a la guerra en Gaza, le informaron el jueves a The Associated Press personas familiarizadas con la propuesta.

Se espera que una mayoría dentro del comité ejecutivo de 20 miembros de la UEFA apoye cualquier votación a favor de suspender a los equipos israelíes de las competiciones internacionales, dijeron a AP dos fuentes bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema.

Tal medida impediría que los equipos nacionales y de clubes de Israel participen en competiciones internacionales, incluida la Copa del Mundo del próximo año. El selección masculino de Israel tiene previsto reanudar su campaña en las eliminatorias mundialistas de Europa en dos semanas con partidos fuera de casa contra Noruega e Italia.

No está claro si la FIFA apoyará la exclusión de Israel, dado el estrecho vínculo entre Gianni Infantino, máximo jerarca del ente rector del fútbol mundial, y el presidente estadounidense Donald Trump.

El apoyo de la administración Trump para asegurar la seguridad en el Mundial, y procesar visas para jugadores, dirigentes y potencialmente cientos de miles de fanáticos visitantes, se considera clave para que la FIFA pueda montar un torneo exitoso en Estados Unidos, Canadá y México el próximo año.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo que intervendrán para frenar cualquier esfuerzo que intente vetar la presencia de Israel en el Mundial.

El Consejo de la FIFA se reunirá en Zúrich la próxima semana. El Consejo de 37 miembros incluye a ocho de la UEFA.

Los llamados para excluir a Israel del fútbol y otros deportes han aumentado en las últimas semanas en medio de un clamor por el costo humanitario de su campaña militar en Gaza. La semana pasada, el primer ministro español Pedro Sánchez dijo que Israel debería ser excluido de los eventos deportivos internacionales al igual que Rusia, que fue marginada después de su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

A principios de esta semana, siete expertos independientes que trabajan con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU instaron a la FIFA y la UEFA a suspender a Israel de las competiciones internacionales.

La UEFA y su presidente Aleksander Čeferin señalaron una postura más dura sobre Israel el mes pasado cuando se colocaron pancartas que decían “Dejen de matar niños. Dejen de matar civiles” en el campo frente a los equipos del Paris Saint-Germain y Tottenham antes del partido de la Supercopa en Udine, Italia.

La discusión sobre si prohibir a Israel de los deportes internacionales surge mientras Israel enfrenta críticas e aislamiento crecientes por su campaña militar, lanzada en respuesta al ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

La semana pasada, una comisión de investigación encargada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acusó a Israel de cometer genocidio en Gaza.

El ministro de deportes y cultura de Israel, Miki Zohar, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el jefe de la federación de fútbol de Israel, Moshe Zuares, han estado trabajando “intensamente tras bambalinas” para bloquear los esfuerzos para expulsar a Israel de la UEFA, dijo el despacho de Zohar el jueves. “El paso correcto ahora es actuar responsablemente con los profesionales y no hacer declaraciones, y así es como están actuando todas las partes involucradas en los esfuerzos. Abordaremos esto más tarde”, señaló.

La decisión de vetar a Rusia en 2022 se precipitó en parte por una serie de federaciones miembros de la UEFA que se negaron a disputar partidos programados contra oponentes rusos. Ningún equipo nacional o club en Europa se ha negado hasta ahora a jugar contra un oponente israelí, aunque los líderes del fútbol en Noruega e Italia han expresado públicamente su inquietud en las últimas semanas.

La federación de fútbol noruega también se comprometió a donar sus ganancias de la venta de entradas para el partido del 11 de octubre en Oslo al trabajo humanitario en Gaza por Médicos Sin Fronteras.

Tanto Gabriele Gravina de Italia como Lise Klaveness de Noruega son miembros electos del comité ejecutivo de la UEFA que podría votar sobre la suspensión de Israel. Zuares, el presidente de la federación de fútbol israelí, también está en el panel, al igual que Nasser Al-Khelaïfi, miembro del gobierno de Qatar y presidente del campeón europeo Paris Saint-Germain.

Israel enfureció a Qatar, un influyente aliado de EE.UU. que ha sido un mediador clave durante la guerra, con un ataque aéreo el 9 de septiembre dirigido a líderes de Hamás en Doha, la capital de Qatar.

En la final de la Liga de Campeones en mayo, los hinchas del PSG mostraron una pancarta que decía “Detengan el genocidio en Gaza” en francés. La UEFA no abrió un caso disciplinario a pesar de tener reglas contra mensajes políticos dentro de los estadios.

El miércoles por la noche en Grecia, el club israelí Maccabi Tel Aviv jugó contra PAOK en la Liga Europa organizada por la UEFA. Hubo protestas pro-palestinas fuera del estadio en Tesalónica y una pancarta de “Detengan el genocidio” exhibida dentro.