Cibao FC y Salcedo en duelo de punteros el sábado en la LDF

Los clubes punteros de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), Cibao FC y Salcedo FC, se medirán el sábado en la jornada 8, del evento que tiene especial dedicatoria, a la memoria de José Rafael Abinader.

Los dos oncenos norteños se enfrentarán en el estadio del Cibao FC en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, comenzando a las 8:00 de la noche.

Para la primera fecha de la jornada 8 de la LDF, hay programado tres partidos, donde se verán involucrado los equipos que ocupan la parte superior de la tabla de posiciones.

Cibao FC y Salcedo tienen 15 puntos acumulados cada uno, que es la máxima puntuación del torneo, suma que también exhibe el Club Atlético Pantoja. También tienen doble dígitos la Universidad O&M con 12 y Moca FC con 10.

Los 15 puntos del onceno naranja son productos de cinco triunfos y dos derrotas, en los primeros siete encuentros.

Salcedo FC, debutante en la LDF, está invicto con 4 triunfos y 3 empates, para las 15 unidades.

Los campeones defensores tienen 13 goles a favor y 6 en contra, para un saldo positivo de más 7.

Los salcedenses han anotado la friolera de 18 goles y sus porteros han recibido 9, para un positivo de más 9.

También en los goleadores individuales, Salcedo FC y Cibao FC tiene a los máximos anotadores, con Daniel Jamesley, de la provincia Hermanas Mirabal que lleva 7 y Ángel Pérez, de los 31 que registra 6.

Los otros goles del Cibao FC tienen como protagonistas a Edwarlyn Reyes con 2, mientras que Julio César Murillo, Carlos “Caballo” Ventura, Wilman Modesta y Jean Carlos López tienen uno.

Después de Jamesley con 7 goles, Gastón Comas y Starlin Alba tiene 2 y con uno, Kerven Dessin, Brayan Bermúdez, Alejandro Carrera y Carlos Rossell.

Los juegos de la jornada 8 comenzarán el sábado a las 4:00 de la tarde, cuando Atlántico FC reciba a la Universidad O&M, en el estadio Leonel Plácido.

El Moca FC será anfitrión del Club Atlético Pantoja en el estadio Moca 85. Y Cibao FC con Salcedo FC.

La jornada se cierra el domingo cuando a las 4:00 de la tarde, choque Delfines del Este y Atlético Vega Real, en el estadio Parque del Este.

El último será el domingo a las 6:00 en el Parque Panamericano, con Atlético San Cristóbal como dueño de la casa frente a Jarabacoa FC.