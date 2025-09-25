Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Fútbol

cibao fc

Cibao FC y Salcedo en duelo de punteros el sábado en la LDF

Rivaldo Correa, estelar delantero del onceno Cibao FC.

Rivaldo Correa, estelar delantero del onceno Cibao FC.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSantiago, RD

Los clubes punteros de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), Cibao FC y Salcedo FC, se medirán el sábado en la jornada 8, del evento que tiene especial dedicatoria, a la memoria de José Rafael Abinader.

Los dos oncenos norteños se enfrentarán en el estadio del Cibao FC en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, comenzando a las 8:00 de la noche.

Para la primera fecha de la jornada 8 de la LDF, hay programado tres partidos, donde se verán involucrado los equipos que ocupan la parte superior de la tabla de posiciones.

Cibao FC y Salcedo tienen 15 puntos acumulados cada uno, que es la máxima puntuación del torneo, suma que también exhibe el Club Atlético Pantoja. También tienen doble dígitos la Universidad O&M con 12 y Moca FC con 10.

Los 15 puntos del onceno naranja son productos de cinco triunfos y dos derrotas, en los primeros siete encuentros.

Salcedo FC, debutante en la LDF, está invicto con 4 triunfos y 3 empates, para las 15 unidades.

Los campeones defensores tienen 13 goles a favor y 6 en contra, para un saldo positivo de más 7.

Los salcedenses han anotado la friolera de 18 goles y sus porteros han recibido 9, para un positivo de más 9.

También en los goleadores individuales, Salcedo FC y Cibao FC tiene a los máximos anotadores, con Daniel Jamesley, de la provincia Hermanas Mirabal que lleva 7 y Ángel Pérez, de los 31 que registra 6.

Los otros goles del Cibao FC tienen como protagonistas a Edwarlyn Reyes con 2, mientras que Julio César Murillo, Carlos “Caballo” Ventura, Wilman Modesta y Jean Carlos López tienen uno.

Después de Jamesley con 7 goles, Gastón Comas y Starlin Alba tiene 2 y con uno, Kerven Dessin, Brayan Bermúdez, Alejandro Carrera y Carlos Rossell.

Los juegos de la jornada 8 comenzarán el sábado a las 4:00 de la tarde, cuando Atlántico FC reciba a la Universidad O&M, en el estadio Leonel Plácido.

El Moca FC será anfitrión del Club Atlético Pantoja en el estadio Moca 85. Y Cibao FC con Salcedo FC.

La jornada se cierra el domingo cuando a las 4:00 de la tarde, choque Delfines del Este y Atlético Vega Real, en el estadio Parque del Este.

El último será el domingo a las 6:00 en el Parque Panamericano, con Atlético San Cristóbal como dueño de la casa frente a Jarabacoa FC.

Tags relacionados