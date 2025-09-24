Manchester City, Arsenal, Tottenham y Newcastle pasan a octavos de Copa de la Liga

No hubo cuento de hadas en la Copa de la Liga inglesa: Manchester City, Arsenal, Newcastle y Tottenham cumplieron este miércoles por la vía rápida contra rivales de tercera división y avanzaron a octavos de final de la Copa de la Liga inglesa.

En el norte de Inglaterra, el vigente campeón Newcastle firmó la gran goleada de la noche, al imponerse 4-1 al Bradford City, líder de la League One (3ª división).

Con dobletes del brasileño Joelinton (17 y 75) y del danés William Osula (19 y 87), las Urracas demostraron que se toman muy en serio esta copa doméstica. Andy Cook (79) fue el autor del único tanto de los visitantes.

También venció con claridad en el norte de Londres el Tottenham, que saltó al césped de su estadio con el pie en el acelerador: con goles en el 14 y el 17, los Spurs dejaron sin respuesta al Doncaster. En el tiempo añadido, el galés Brennan Johnson abultó el resultado (3-0).

Joao Palhinha celebra tras marcar un gol durante el partido de tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa entre el Tottenham Hotspur y el Doncaster Rovers en el estadio Tottenham Hotspur de Londres, el 24 de septiembre de 2025Ian Kington/AFP

En Huddersfield, el atacante Phil Foden primero marcó (18) y luego asistió al brasileño Savinho (74) en la victoria del Manchester City (2-0).

Phil Foden celebra el primer gol de su equipo durante el partido de tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa entre el Huddersfield Town y el Manchester City, disputado en el Accu Stadium de Huddersfield, el 24 de septiembre de 2025Oli SCARFF/AFP

Idéntico resultado cosechó el Arsenal en la cancha del Port Vale, donde una diana de Eberechi Eze a los ocho minutos y otra de Leandro Trossard en la recta final (86) sirvieron para decidir el encuentro (2-0).

Eberechi Eze celebra el primer gol de su equipo durante el partido de tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa entre el Port Vale y el Arsenal, disputado en el Vale Park de Stoke-on-Trent, el 24 de septiembre de 2025Darren Staples/AFP

Al término de ese encuentro tuvo lugar el sorteo de octavos de final, ronda en la que destacan el Newcastle - Tottenham, el Arsenal - Brighton y el Liverpool - Crystal Palace.

3ra ronda de la Copa de la Liga inglesa:

Martes 16 de septiembre

Sheffield W. (D2) - (+) Grimsby Town (D4) 0 - 1

(+) Brentford - Aston Villa 1 - 1 penales

(+) Crystal Palace - Millwall (D2) 1 - 1 penales.

Miércoles 17 de septiembre

(+) Swansea (D2) - Nottingham Forest 3 - 2

Martes 23 de septiembre

Lincoln City (D3) - (+) Chelsea 1 - 2

(+) Wolverhampton - Everton 2 - 0

Burnley - (+) Cardiff City (D3) 1 - 2

(+) Wrexham (D2) - Reading (D3) 2 - 0

Wigan (D3) - (+) Wycombe Wanderers (D3) 0 - 2

Barnsley (D3) - (+) Brighton 0 - 6

(+) Fulham - Cambridge United (D4) 1 - 0

(+) Liverpool - Southampton (D2) 2 - 1

Miércoles 24 de septiembre

(+) Tottenham - Doncaster Rovers (D3) 3-0

Huddersfield (D3) - Manchester City (+) 0-2

(+) Newcastle - Bradford City (D3) 4-1

(D3) Port Vale - Arsenal (+) 0-2

Sorteo de octavos de final:

Arsenal - Brighton

Grimsby (D4) - Brentford

Swansea (D2) - Manchester City

Newcastle - Tottenham

Wrexham (D2) - Cardiff (D3)

Liverpool - Crystal Palace

Wolverhampton - Chelsea

Wycombe (D3) - Fulham