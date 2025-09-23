Cibao FC golea FC Juventus y clasifica a semifinal Copa del Caribe

Cibao FC, jugando como visitante en su casa, goleó 3-0 al FC Juventus des Cayes, Haití y se clasificó a la semifinal de la Copa del Caribe Concacaf 2025, dominando invicto el Grupo B.

Con el triunfo el club naranja de República Dominicana puso su marca en 3-0 para totalizar 9 puntos, máxima cifra de su grupo.

La responsabilidad de arbitrar el partido fue para Reginal Gumbs, de San Cristóbal y Nieves, quien al minuto 8 sacó la primera tarjeta amarilla a Peterson Seide, de FC Juventus y cartulina del mismo color para Kleimar Mosquera, del Cibao FC al 21.

Cibao FC no hizo esperar a su aficionados y en el minuto 14, con tres toques al balón fabricaron el gol, cuando Carlos “Caballo” Ventura envió el esférico hacia Jean Carlos López, quien con genialidad lo puso en el centro donde estaba solo Gabriel Peguero y solo tuvo que patear suavemente para el 1-0.

El segundo del club naranja llegó al minuto 42, cuando Walter Acuña sirvió un balón a Rivaldo Correa, quien no la perdonó para el 2-0.

Para el colombiano Correa, líder goleador fue su tercer gol de la Copa del Caribe y noveno con el uniforme del Cibao FC en competencias internacionales.

El árbitro agregó 4 minutos más a la primera mitad, pero no hubo más goles y con el marcador 2-0 se fueron al descanso.

Corría el minuto 63 de la segunda mitad, cuando Cibao FC puso el letrero de goleada, cuando Carlos “Caballo” Ventura le devolvió el favor a Walter Acuña, quien puso el marcador 3-0.

El primer cambio del Cibao FC fue doble, cuando al minuto 68 entraron Ángel Pérez y Julián Gómez y salieron Wilman Modesta y Walter Acuña.

En el minuto 80 Scheldeur apeló otras piernas frescas y puso en cancha a Javier Roces y envió a la banca a Rivaldo Correa.

El último cambio del conjunto naranja fue al minuto 90 cuando entró Abraham Mejía por Carlos “Caballo” Ventura, para jugar 3 que agregó el árbitro.

Junior Scheldeur, director Técnico del Cibao FC colocó al experimentado y capitán Miguel Lloyd al cuidado del arco naranja.

Completó el once inicial con Julio César Murillo, Kleimar Mosquera, Gabriel Peguero, Edwarlyn Reyes, Jean Carlos López, Omar De la Cruz, Wilman Modesta, Rivaldo Correa, Walter Acuña y Carlos “Caballo” Ventura.