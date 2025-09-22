Cibao FC se enfrenta FC Juventus este martes en Copa del Caribe

Cibao FC jugará de visita en su propio feudo, cuando este martes enfrente al FC Juventus des Cayes, en partido correspondiente a la Copa del Caribe Concacaf 2025.

El FC Juventus es de la comunidad des Cayes en Haití, donde no se ha podido jugar por la inseguridad que presenta el país vecino.

Ante esa situación, Cibao FC y FC Juventus se medirán en el estadio del Cibao FC, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, encuentro que comenzará a las 8:00 de la noche.

Ambos oncenos forman parte del Grupo B de la Copa del Caribe Concacaf 2025 y donde el equipo naranja de República Dominicana está liderando.

La tropa con sede en Santiago de los Caballeros, está invicta con 2-0 para totalizar 6 puntos y estar en la cima de su grupo.

El FC Juventus solamente suma un punto, producto de un empate y dos derrotas, en los tres partidos que ha celebrado.

El segundo lugar del Grupo B lo tiene Cavalier FC de Jamaica con 4 unidades, tercero es el Wales FC con 3, igual que el Defence Force.

Para Cibao FC será su tercer partido de la Caribbeam Cup, mientras que FC Juventus saldrá a la cancha por cuarta ocasión.

El jugador Rivaldo Correa, del Cibao FC, tiene dos goles en la Copa del Caribe, que es la mayor cantidad.

También tiene dos goles Herard Frantzety, de la Universidad O&M que está de líder en el Grupo A.

También tiene dos goles para un triple empate en la punta, Daniel Green, quien pertenece al Mount Pleasant, de Jamaica.

Cibao FC tiene como presidente al ingeniero Manuel Estrella, mientras que FC Juventus, de Les Cayes, Haití es presidido por Franel Etienne André.