Mientras Camp Nou sigue en obras, Barcelona recibirá al PSG en el Estadio Olímpico en la Champions

Decidió recibir al PSG en el Estadio Olímpico, con capacidad para 55.000 espectadores.

Raphinha ejecuta un penal para el Barcelona en el partido de la Liga de España contra Celta de Vigo en el estadio Lluis Companys, el 19 de abril de 2025.

Agencia APBarcelona

El próximo partido de la Liga de Campeones del Barcelona contra el Paris Saint-Germain se jugará en el Estadio Olímpico Lluís Companys, su sede durante las dos ediciones anteriores, informó el viernes el club español.

La expectativa del Barcelona era regresar a un Camp Nou recién renovado al inicio de esta temporada, pero los retrasos en la construcción lo han obligado a jugar en otro escenario.

El club azulgrana decidió recibir al PSG en el Estadio Olímpico, con capacidad para 55.000 espectadores, después de haberse visto obligado a enfrentar al Valencia en su primer partido en casa de la temporada de La Liga española en su pequeño Estadi Johan Cruyff, que solo tiene capacidad para 6.000 personas y está ubicado fuera de la ciudad.

También enfrentarán a Getafe en La Liga el domingo en el Johan Cruyff, donde su equipo femenino disputa la mayoría de sus partidos.

El campeón europeo PSG visitará al Barça el 1 de octubre en la segunda jornada de partidos de la fase de liga de la Liga de Campeones. Luis Enrique, técnico del PSG, dirigió previamente al conjunto catalán.

“El club sigue trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas”, dijo el Barça en un comunicado.

