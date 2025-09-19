Báez y Frantzety lideran el triunfo de O&M FC sobre Robinhood

La Copa del Caribe de Concacaf 2025 continuó con una victoria de Universidad O&M FC por 3-1 sobre SV Robinhood en el Grupo A, el jueves en el estadio Dr. Franklin Essed de Paramaribo, Surinam.

O&M FC no perdió tiempo y se adelantó en el primer minuto gracias a un golazo de Isaac Báez, quien remató al travesaño desde el borde del área para abrir el marcador.

El equipo dominicano amplió su ventaja al 21’, cuando Herard Frantzety aprovechó un balón suelto entre dos defensores y definió con gran velocidad en el contragolpe.

SV Robinhood respondió rápidamente con un gol de tiro libre, obra de Murgillio Esajas, quien cobró con fuerza y precisión al ras en el minuto 25.

Los dos goleadores de O&M FC volvieron a combinarse para asegurar la victoria. Frantzety superó nuevamente al arquero al 90’+4 para sellar su doblete.

Este resultado representa la primera victoria de O&M FC ante un equipo surinamés. El club dominicano tomó el liderato del Grupo A con seis puntos en dos partidos.

Universidad O&M FC recibirá a Moca FC en su próximo compromiso de la Fase de Grupos, el miércoles.

SV Robinhood enfrentará a Moca FC en su último partido de la Fase de Grupos el 30 de septiembre.