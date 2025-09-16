Equipo de fútbol del Cathedral Community School viaja a Medellín.

El equipo de fútbol del Cathedral Community School viajó a Colombia para participar en el Ruta Unión América Internacional, justa a celebrarse del 17 al 21 del presente mes de septiembre en la ciudad de Medellín.

La información fue ofrecida por la licenciada Maite De León, directora de Cathedral Community School, quien agregó que el centro estará compitiendo en la categoría Cadetes.

“En este tipo de viaje no solo se forman y crecen deportivamente; también se comparte, se unen más como delegación y se aprende mucho de una cultura diferente”, manifestó De León durante el acto de despedida de la selección de fútbol del Cathedral Community School.

Entre los equipos a los que el centro educativo estará enfrentando están el Columbus School, Aspaen School, Alma Félix FC entre otros.

El coach del seleccionado dominicano Carlos Boccicardi manifestó que para este importante compromiso sus jugadores registraron una ardua preparación con la finalidad de traer la copa para la República Dominicana.

“Nos vamos muy tranquilos para este importante evento internacional. Nuestros chicos se han preparado muy bien para asumir de manera digna este compromiso internacional”, expuso Boccicardi.

La participación de esta delegación dominicana es gracias a la organización de Eventos Deportivos Escolares.