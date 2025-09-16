Edipo Rodríguez es nominado al Gol del Año de Concacaf

El dominicano Edipo Rodríguez, vistiendo la camiseta del Cibao FC, está nominado al Gol del Año 2024-2025, por parte de la Federación Centroamericana y del Caribe de Fútbol (CONCACAF).

Rodríguez se ganó la nominación por un golazo que anotó en la Copa del Caribe Concacaf, en el estadio del Cibao FC.

El golazo de Rodríguez se produjo en el partido contra Quanaminthe FC para asegurar la victoria del onceno naranja de República Dominicana.

La proeza de Edipo Rodríguez se produjo al minuto 33 del encuentro, admirando los técnicos de Concacaf que decidieron nominarlo.

Entre los jugadores al mejor Gol del Año está el argentino Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Los nominados, en orden alfabético del apellido son 12 y corresponden a:

Jorge Álvarez (Honduras) - Honduras vs. Curaçao [Copa Oro Concacaf] 32’

Sebastián Berhalter (Vancouver Whitecaps FC) - Pumas UNAM vs. Vancouver Whitecaps FC [Copa de Campeones Concacaf] 33’

Denis Bouanga (LAFC) - LAFC vs. Columbus Crew [Copa de Campeones Concacaf] 46’

Francisco Calvo (Costa Rica) - Costa Rica vs. Guatemala [Liga de Naciones Concacaf] 71’

Melvin Cartagena (C.D. Águila) - C.D. Águila vs. C.D. Olimpia [Copa Centroamericana Concacaf] 53’

Esther González (Gotham FC) - LD Alajuelense vs. Gotham FC [Copa de Campeones W Concacaf] 2’

Raúl Jiménez (México) - Canadá vs. México [Finales de la Liga de Naciones Concacaf] 75’

Lionel Messi (Inter Miami CF) - Inter Miami CF vs. LAFC [Copa de Campeones Concacaf] 35’

Eddipo Rodríguez (Cibao FC) - Cibao FC vs. Ouanaminthe FC [Copa del Caribe Concacaf] 33’

José Rodríguez (Panamá) - Panamá vs. Costa Rica [Liga de Naciones Concacaf] 45’ + 3’

Dante Sealy (Trinidad and Tobago) - Saudi Arabia vs. Trinidad and Tobago [Copa Oro Concacaf] 10’

Christine Sinclair (Portland Thorns FC) - Portland Thorns FC vs. Club América Femenil [Copa de Campeones W Concacaf] 13’

