Manchester City humilla por 3-0 al Manchester United y Liverpool vuelve a la cima de la Liga Premier

Manchester City volvió a la senda de la victoria. Manchester United vuelve a empezar de cero.

City dominó por completo el 197mo derbi de Manchester el domingo, ganando 3-0 en otra humillación para el entrenador del United, Ruben Amorim.

Podría haber sido mucho peor para la mitad roja de Manchester, ya que el City amenazaba con convertirlo en una goleada en el Etihad Stadium.

Haaland anotó dos veces en la segunda mitad y también golpeó el poste, sumando siete goles en una semana tras los cinco que marcó para Noruega contra Moldavia el martes.

Phil Foden abrió el marcador para el City con un cabezazo a los 18 minutos y el equipo de Pep Guardiola no miró atrás.

La victoria puso fin a la racha de dos derrotas consecutivas del City en lo que ha sido un comienzo complicado de la temporada. Mientras que a Amorim se le acumulan los problemas rápidamente en una campaña que ya ha visto a su equipo sufrir una humillante salida de la Copa de la Liga Inglesa contra el Grimsby, de la cuarta división.

Después, Amorim tuvo un mensaje para los aficionados del United.

“Haré todo, siempre pensando en lo que es mejor para el club”, dijo. “Realmente quiero ganar partidos, así que estoy sufriendo más que ellos.”

En el otro partido del día, Mohamed Salah anotó un penal en tiempo de descuento y el Liverpool venció 1-0 al Burnley para volver a la cima de la clasificación.

problemas para amorim

El último revés del United llegó frente a un copropietario de aspecto sombrío, Jim Ratcliffe, quien contrató a Amorim el año pasado para devolver al 20 veces campeón inglés a la cima del fútbol europeo y lo respaldó fuertemente en el mercado de fichajes en el verano.

Cualquier forma de remontada parece estar muy lejos en este momento.

El United ha ganado solo uno en cinco partidos en todas las competiciones esta temporada: una victoria por 3-2 contra el Burnley, que requirió un penal en tiempo de descuento de Bruno Fernandes.

Amorim solo ha ganado ocho de 31 partidos de la Liga Premier desde que fue contratado en noviembre pasado y bajo su dirección el United sufrió su peor posición en la era moderna la temporada pasada al quedar en el puesto 15.

“No es un récord que deberías tener en el Manchester United”, admitió, pero Amorim sigue convencido de que su enfoque es el correcto. “Cuando quiera cambiar mi filosofía, lo haré. Si no, tienes que cambiar al hombre”, dijo. “Creo en mi manera y voy a jugar a mi manera hasta que quiera cambiar”.

“Veo que estamos mejorando, pero luego los resultados no lo muestran”, agregó.

A pesar de los comentarios de Amorim, cuatro puntos en cuatro partidos es el peor comienzo de temporada del United desde 1992.

haaland letal

Haaland ha estado en una forma letal para el club y el país esta temporada.

En seis partidos combinados para el City y Noruega, ha anotado 11 goles, el único encuentro en el que no encontró la red fue la derrota 2-0 el mes pasado ante el Tottenham.

Produjo definiciones clínicas a los 53 y 68 minutos al superar la defensa del United. Podría haber tenido una tripleta, pero deslizó otro esfuerzo a través de la portería y contra el poste.

Su compañero Phil Foden lo describió como una “actuación completa” y Guardiola llamó al noruego un “jugador especial.”

drama tardío para el liverpool

El Liverpool lo hizo de nuevo en el último momento y volvió a la cima de la Liga Premier.

El campeón defensor aseguró una victoria el domingo 1-0 contra el Burnley y preservó su inicio de temporada perfecto gracias a un penal de Mohamed Salah en el tiempo de descuento.

“No nos rendimos. Solo tratamos de empujarnos a nosotros mismos y a nuestro equipo al límite”, dijo Salah a Sky Sports.

Después de victorias tardías contra Bournemouth y Newcastle en lo que va de temporada, Liverpool protagonizó otro final dramático en Turf Moor.

El equipo de Arne Slot parecía destinado a perder puntos por primera vez esta temporada, pero recibió una oportunidad cuando Hannibal Mejbri tocó el balón con la mano en el área y el árbitro Michael Oliver señaló el penal.

Salah hizo lo propio con un potente disparo que superó al portero del Burnley, Martin Dubravka, antes de correr para celebrar.

El gol de Salah llegó en el quinto minuto del tiempo de descuento y le ayudó a tomar posesión en solitario del cuarto lugar en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos de la Liga Premier. El egipcio ahora tiene 188 goles, detrás de Alan Shearer (260), Harry Kane (213) y Wayne Rooney (208).

La alegría tardía para Liverpool infligió más dolor de último minuto en el Burnley. El equipo recién ascendido perdió 3-2 contra el Manchester United en su último partido, también por un penal en tiempo de descuento.

alivio para slot

Según el estadístico de la Liga Premier, Opta, Liverpool es el primer equipo en la división en anotar goles ganadores en los últimos 10 minutos o más tarde en cuatro partidos consecutivos.

El tiempo dirá si tantas victorias tardías apuntan a una mentalidad ganadora o a problemas más profundos para un equipo que a menudo necesita salir de apuros.

Contra un equipo del Burnley reducido a 10 hombres después de que Lesley Ugochukwu fuera expulsado a los 84 minutos, Liverpool necesitó un error de Mejbri para rescatar los puntos, con el mediocampista tocando el centro de Jeremie Frimpong.

“Necesitábamos un momento de suerte, o un momento de magia. No tuvimos la magia, pero tuvimos la suerte”, dijo Slot a la BBC. “Estás esperando y tratando de hacerlo más difícil, pero ellos fueron fuertes.”