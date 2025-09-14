El Cibao FC domina sobre Jarabacoa con triunfo 2-0

Cibao FC mantuvo su dominio y el invicto sobre Jarabacoa, en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), al imponerse 2-0, la tarde noche del domingo, partido de la jornada 6, en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, torneo dedicado a la memoria de José Rafael Abinader.

Fue la ocasión número 18 que ambos clubes norteños se enfrentan en la LDF, donde los naranjas han ganado 14 y 4 empates.

sumando tres puntos

Con el resultado Cibao FC sumó 3 puntos para llegar a doble dígito, 12 en total, producto de 4 victorias en 6 partidos. Jarabacoa se quedó con 4 puntos que inició.

Al minuto 32 el visitante Saúl Castro pisó fuertemente a Gonzalo Alarcón, quien fue sacado en camilla y reemplazado por Omar De la Cruz.

La defensa de ambos oncenos fue protagonista en los primeros 45 minutos y se cumplió el primer tiempo 0-0, sin la presencia del señor gol.

sin cambios

Para el tiempo complementario no hubo ningún cambio y los dos clubes salieron con los mismos 22 que terminaron la primera mitad.

Se jugaba el minuto 48 cuando Cibao FC armó una jugada, Carlos “Caballo” Ventura soltó un zapatazo que intentó desviar Martiniano Sueldo y se produjo el auto gol, que puso a los locales en ventaja 1-0.

con sombrerito

En el minuto 55 Ángel Pérez llegó con el balón frente al portero Ángel Marte y con un “sombrerito” por encima del guardameta, lo llevó hasta el fondo de la red para el 2-0 a favor de los dueños de la casa.

Inmediatamente el onceno naranja hizo tres sustituciones enviando a la cancha a Javier Roces, Jean Carlos López y Gabriel Peguero y salieron, Wilman Modesta, Ángel Pérez y Josué Núñez.

La última sustitución de Cibao fue al minuto 74, cuando entró Julián Gómez y abandonó la cancha Walter Acuña.

Cibao FC no pudo contar con los servicios de Ángel Montes de Oca, quien esta semana fichó para el UD Caravaca, de la tercera división de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Montes de Oca, de solo 22 años, tiene el hito de haber anotado el primer gol olímpico para la República Dominicana.

Para el encuentro el Director Técnico Junior Scheldeur, convocó 20 jugadores. De ellos dos porteros en Miguel Lloyd y Elián Beras.

Los otros fueron, José Núñez, Julio César Murillo, Ángel Pérez, Kleimar Mosquera, Jean Carlos López, Miguel Muñoz, Gonzalo Alarcón, Edwarlyn Reyes, Walter Acuña, Gabriel Peguero, Wilman Modesta, Julián Gómez, Omar De la Cruz, Javier Roces, Abraham Mejía, Rivaldo Correa y Carlos “Caballo” Ventura.

los once

De esos 20, el Míster Scheldeur escogió 11 para comenzar el partido, colocando al capitán Miguel Lloyd en la portería.

Completó con, Murillo, Mosquera, Reyes, Núñez, Modesta, Alarcón, Correa, Acuña, Ventura y Pérez.

El colombiano-español, Carlos Echeverry debutó como nuevo Director Técnico del equipo de la Montaña, dejando el arco al cuidado de su capitán Favio Marte.

Los otros titulares fueron, Yordi Durán, Saúl Castro, Pedro Hernández, Alexis Quezada, Duban Rentería, Jayson Madé, Miguel Silverio, Martiniano Sueldo, Deivi Marte y Cherif Merlano.

atlántico gana primero

El Atlántico FC logró su primera victoria de la LDF 2025-2026 tras vencer de visita en el estadio Panamericano tres goles por cero al Atlético San Cristóbal.

Los tres tantos de los de Puerto Plata fueron convertiros en el primer tiempo. El marcador lo abrió Oscar Becerra al 21.

Un minuto más tarde el veterano Darlin Batista logró el dos a cero y el mismo Batista al 35 anotó el tercero y definitivo.

El Atlético San Cristóbal estuvo más atento en el segundo tiempo y generaron varias ocasiones de gol, pero el buen portero de Atlántico, Diego López, estuvo certero bajo los tres palos.

Esta es la primera victoria de Atlantico en lo que va de campaña, mientras que San Cristóbal todavía no conoce el triunfo.