Pantoja gana y sigue líder en la LDF

El club Atlético Pantoja derrotó dos goles por uno a Delfines del Este por la jornada seis de la fase regular de la LDF en partido celebrado en el estadio Panamericano de San Cristóbal.

Los guerreros de Pantoja salieron con intensidad y con un fútbol vertical que le sirvió para ponerse en ventaja al minuto seis con un verdadero golazo del joven Carlos Sarante que la clavó en el ángulo y nada pudo hacer el arquero Pedro Espinal de Delfines.

La primera mitad fue dominada por los locales de Pantoja y se fueron al descanso con ventaja por la mínima. En el segundo tiempo Delfines despertó y generaron múltiples ocasiones y exigieron al máximo al portero Alessandro Baroni.

Desde el cincuenta y cuatro Pantoja estuvo con un jugador menos, tras la expulsión de Jefrey Trujillo.

Los rojiblancos empataron las acciones al sesenta y tres con gol desde el punto de penal de Yonier Hurtado.

Cuando se jugaban el minuto ochenta y uno del encuentro apareció el defensor Alexander Vidal para poner cifras definitivas y darle la victoria al club Atlético Pantoja sobre Delfines.

Con el triunfo el club Atlético Pantoja mantiene el liderato con 13 puntos y tiene 5 victorias al hilo. En tanto que Delfines suma 6 unidades.