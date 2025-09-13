Mbappé lidera victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad a pesar de quedarse con 10 hombres

Kylian Mbappé anotó un gol y asistió en otro para que el Real Madrid, que se quedó con diez jugadores, venciera el sábado 2-1 a la Real Sociedad en La Liga.

La estrella francesa abrió el marcador a los 12 minutos con su cuarto gol en igual número de partidos esta temporada. Mbappé utilizó su velocidad superior para alcanzar un mal pase de un jugador de la Sociedad y disparar más allá del portero Álex Remiro.

El Madrid jugó con un hombre menos durante casi una hora después de que el nuevo defensor central Dean Huijsen recibió una tarjeta roja directa a los 32 minutos por derribar a Mikel Oyarzabal cuando solo quedaba el portero por superar.

Pero Mbappé ayudó a duplicar la ventaja al 44 con un elegante regate girando alrededor de su marcador cerca de la línea de fondo antes de encontrar a Arda Guler con un pase para que el mediocampista turco anotara.

Oyarzabal descontó para los anfitriones al convertir un penalti a los 56 minutos. Dani Carvajal había concedido el penal cuando un balón golpeó su brazo en el área.

Fue la cuarta victoria del Madrid en igual número de partidos para comenzar La Liga.

“La tarjeta cambió un poco el partido. Hemos sufrido como equipo, pero nos volvemos con los tres puntos”.

El Madrid no ganó un partido importante con Mbappé la temporada pasada terminando detrás del Barcelona en la liga. Con Xabi Alonso como su nuevo entrenador, tiene una ventaja temprana sobre su principal rival. El Barcelona juega contra el Valencia el domingo y está cinco puntos detrás del Madrid.

Alonso dijo que Huijsen, quien se unió desde el Bournemouth este verano, estaba “enfadado pero aliviado por la victoria del equipo” después de ver que su expulsión no ayudó a costarle puntos a su equipo.