Pantoja regresa a la acción con la misión de seguir en la cima

Luego de dos semanas sin actividad oficial, el Club Atlético Pantoja está listo para regresar a la acción en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), cuando reciba este sábado a Delfines del Este en el Estadio Panamericano de San Cristóbal.

El conjunto capitalino llega a esta jornada con el objetivo claro de seguir en los primeros puestos de la tabla de clasificación, tras hilvanar una racha de cuatro victorias consecutivas ante Atlético San Cristóbal, Atlántico FC, O&M FC y Jarabacoa FC, sin encajar goles.

La pausa en la competición, motivada por la fecha FIFA en la que la Selección Dominicana de Fútbol enfrentó a Jordania, fue aprovechada por el cuerpo técnico de los Guerreros para trabajar a fondo en el funcionamiento del equipo.

Adolfo Monsalve, director técnico del Club Atlético Pantoja, valoró de forma positiva las semanas de preparación.

“Estas dos semanas nos han servido mucho para seguir fortaleciéndonos como grupo. El equipo pudo recuperar a algunos jugadores que no estuvieron en el último partido en Jarabacoa, y esperamos que ese crecimiento y la línea ascendente en cuanto al rendimiento sigan manifestándose. A partir de allí, nuestra intención es darle continuidad al buen momento que estamos atravesando”, expresó el entrenador venezolano.

Delfines del Este será el próximo reto para Pantoja. El conjunto cetáceo ha mostrado una evolución importante en las últimas temporadas, y en lo que va de campeonato registra una victoria, tres empates y una derrota.

“Delfines es un rival complicado, como todos en esta liga. Es un equipo que conocemos bien, que ha ido de menos a más y que, sin duda, planteará un partido muy exigente, con mucha intensidad”, analizó Monsalve.

“Nosotros debemos enfocarnos en hacer nuestro trabajo para seguir en esa línea ascendente y extender esta buena racha, producto del esfuerzo, el compromiso y la disposición que han mostrado los jugadores. Hoy, ese trabajo nos tiene en lo más alto de la tabla”, agregó el estratega.

El encuentro entre Club Atlético Pantoja y Delfines del Este se disputará este sábado a las 5:00 p. m. en el Estadio Panamericano de San Cristóbal, y será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Liga Dominicana de Fútbol.