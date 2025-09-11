Cibao FC recibe a Jarabacoa el domingo en la jornada 6 de la LDF

Después de un merecido y necesario descanso de dos semanas, el Cibao FC salta al césped este domingo, para recibir la visita de Jarbaca FC, en partido de la jornada 6 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), con dedicatoria a la memoria de José Rafael Abinader.

El balón para el encuentro de los dos cibaeños será echado a rodar a las 6:00 de la tarde del domingo, en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Con este encuentro se cierra la jornada 6, que tendrá cinco partidos en el fin de semana.

Cibao FC suma 9 puntos en la tabla de posiciones, con 5 partidos jugados, 3 victorias y 2 derrotas.

Mientras que Jarabacoa FC tiene 4 unidades, con un triunfo, un empate y 3 derrotas en las primeras 5 jornadas.

El onceno naranja tiene 9 goles a favor y su portería ha sido vulnerada en 5 en ocasiones, para un saldo positivo de más 5.

En cambio, el equipo de la montaña solo ha anotado 3 goles y sus porteros y defensas han recibido 6, para un saldo negativo de menos 3.

El máximo goleador de la tropa que dirige Junior Scheldeur es Ángel Pérez, quien tiene 4 goles, incluyendo un partido de un “ha trick”, donde anotó 3 goles.

Con un gol figuran por el club naranja, Julio César Murillo, Carlos “Caballo” Ventura, Wilman Modesta, Edwarlyn Reyes y Jean Carlos López.

Cuatro integrantes de la plantilla del Cibao FC estuvieron jugando en el partido amistoso entre República Dominicana y Jornada.

La cuarteta estuvo encabezada por el Capitán del Cibao FC, Miguel Lloyd, Jean Carlos López, Javier Roces y Omar De la Cruz.

De cara al encuentro del domingo con Jarabacoa FC, el colectivo del Cibao FC se ha estado preparando intensamente para el encuentro en casa.